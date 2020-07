¡Feliz cumpleaños! Los 29 momentos en la carrera de James Rodríguez

James Rodríguez cumple 29 años este domingo. Sin ser el momento ideal para celebrar, pues vive un malo momento en el Real Madrid, en el que no juega y tiene una tensa relación con Zinedine Zidane. Además, lleva un buen tiempo sin jugar en la Selección Colombia, pues se perdió varios amistosos en 2019 y este año no ha habido competencia.

Sin embargo, James sigue siendo un jugador de élite, pues su carrera ha estado llena de grandes momentos, de experiencias buenas y amargas, que lo han hecho madurar, ahora que está en el último escalón antes de los 30 años.



Estos son los 29 momentos de la carrera de James:



1- Su debut en Colombia. El 21 de mayo de 2006, con apenas 14 años, se estrenó jugando para Envigado en la Primera B, en partido contra Cúcuta Deportivo. Gracias a la oportunidad de Hugo Castaño, James David Rodríguez Rubio irrumpió en el fútbol colombiano.



2- Su primer Mundial. En 2007 representa a Colombia en el Mundial Sub-20 de Corea del Sur. Juega tres partidos.



3- Banfield lo pone a jugar. El 7 de febrero de 2009, James Rodríguez jugó sus primeros minutos en Argentina, defendiendo la camiseta del Banfield en juego contra Godoy Cruz.



4- Su primer gol. El 27 de febrero de 2009 marcó su primera anotación para Banfield. Solo 17 años y así castigó el arco de Rosario Central.



5- Récord en Argentina. El 14 de diciembre de 2009, Banfield se consagra campeón y James se convirtió en el extranjero más joven en coronarse en el fútbol argentino, con 18 años.



6- La Copa Libertadores lo premia. En 2010, la Conmebol nombra a James el mejor jugador joven del certamen continental, por su buen papel en Banfield.



7- Su salto a Europa. El 6 de julio de 2010, James llegó a Porto, de Portugal. Con solo 19 años, el equipo portugués lo juntó con sus compatriotas Fredy Guarín y Falcao García.



8- Su póker de títulos. En la temporada 2010/2011, James y sus compañeros logran por primera vez cuatro títulos en la misma temporada (Liga, Copa, Supercopa de Portugal y Europa League).



9- El Mundial Sub-20. Se jugó en 2011 en Colombia; James fue uno de los símbolos, el ‘10’, con cifras que impresionaron: 3 goles y 3 asistencias.



10- La Selección mayor. El 11 de octubre de 2011, James debutó en la Selección mayor, de la mano de Leonel Álvarez. Fue en La Paz, jugando contra Bolivia en el primer juego de las Eliminatorias a Brasil 2015. Jugó con la camiseta ‘5’.



11- Su primer tanto en la Tricolor. El 3 de junio de 2012, en Lima, James anota el gol del triunfo 0-1 de Colombia contra Perú en la Eliminatoria. Era el debut de José Pékerman en las clasificatorias.



13- Real Madrid. Como la gran figura, y por un pago de 80 millones de euros, el colombiano llega al club español y recibe la ‘10’.



14- El Puskas. El premio al mejor gol de 2014 es para James, por su anotación a Uruguay en el partido de octavos de final del Mundial.



15- Once ideal. También queda en el equipo mejor calificado de la Copa Mundo. En ese once estaban 4 alemanes, 4 brasileños y 2 argentinos.



16- La llegada de Zidane. Le fue muy bien con Carlo Ancelotti y regular con Rafa Benítez; pero cuando ‘Zizou’ asumió como entrenador, las cosas para James cambiaron en el Real Madrid.



17- Su separación. En 2017, James anuncia la separación de su esposa, Daniela Ospina, con quien tienen a Salomé, su hija.



18- Jugar en Alemania. En 2017 va al Bayern Múnich por dos temporadas a préstamo con opción de compra. De la mano de Ottmar Hitzfeld como técnico, hace una gran campaña en la Bundesliga.



19- Juega el Mundial de 2018. No tuvo éxito, pues se lesionó e incluso jugó forzado, Al final, fue una decepción la eliminación en octavos de final con el volante en las tribunas.



20- Agarrón con Kovac. Llega Niko Jovac a la dirección técnica de Bayern y empieza la mala hora para James, que pasó a jugar poco.



21- Bayern dice no. En junio de 2019, termina el préstamo al Bayern, equipo que anuncia que no hará uso de la opción de compra. Recientemente se supo que fue por decisión de James.



22- El colombiano más ganador. Con 21 títulos en su carrera, James supera a cualquier futbolista cafetero en coronaciones.



23- Las lesiones. Han sido su mayor preocupación, pues no lo han dejado consolidarse y es una excusa más para Zidane en no usarlo.



24- Una nueva ilusión. El 28 de octubre de 2019 nació Samuel, su segundo hijo y el primer varón. Se desconoce quién es la madre, pues fue concebido por alquiler de vientre.



25- Rompe el silencio. Recientemente dio una entrevista a ‘Gol Caracol’ en el que dijo que no se explicaba por qué Zidane no le da oportunidad de jugar; adelantó el cambio de equipo y reveló que estuvo cerca de ir a Atlético de Madrid.



26- Acaba con mala racha. El pasado 21 de junio volvió a jugar un partido de Liga de España, después de 8 meses sin ser tenido en cuenta en esa competición. Fue la ilusión de volver a ganarse la confianza de Zidane.



27- James pide no ser convocado. Contra Athletic de Bilbao no fue citado por Zidane, pues le pidió que no lo llame.



28- Zidane responde igual. Contra Alavés tampoco es llamado, esta vez por decisión técnica. El entrenador dice que no sabe si el colombiano juegue más esta temporada. ¡Lapidario!



29- James y un cambio de club. Aunque su vínculo termina en junio de 2021, el entorno de Rodríguez espera que en diciembre pueda irse a otro club, retomar la confianza y aprovechar la oportunidad para demostrar su importancia.