James Rodríguez, el gran ausente: más lesiones al historial en Europa

El tiempo de James Rodríguez y el Everton parece llegar a su final, la llega a Catar es inminente, según como señalan medios europeos. Su paso por Everton quedará en el recuerdo, sin pena ni gloria, no pudo demostrar todo el potencial que lo hizo llegar alguna vez a la cúspide del fútbol mundial. Las lesiones durante la época Ancelotti no le permitieron consolidarse, pese a tener la plena confianza del italiano.



Ahora, con Rafa Benítez, parece ser un caso más que calcado, o peor, de lo que ocurrió con el español, cuando coincidieron en Real Madrid, en la temporada 2015-2016, donde el estratega fue quien terminó abandonando el barco, ante el poco respaldo de los directivos, por los resultados y por un plantel repleto de estrellas, que no entendió su idea, no conectaron y prefirieron darle la espalda y esperar su pronta salida.



Su llegada a Catar parece cosa casi que escrita, a falta de oficializarse la cesión o bajo el termino en que llegue. Haciendo un recuento de lo que fue su paso por el Everton, hay que destacar las lesiones que sufrió y los días de ausencia.



En total, son 125 días en los que el colombiano no estuvo disponible por algún motivo relacionado con su estado físico, contando la reciente cuarentena realizada y la sentencia de Benítez de no contar con él. Este es el recuento de las lesiones o molestias físicas que sufrió el volante en los toffees.



Golpe, 1 día, ausencia del 15 al 16 de octubre del 2020.

Golpe, 6 días, ausencia del 18 al 24 de octubre del 2020.

Lesión inguinal, 11 días, ausencia del 26 de octubre al 6 de noviembre del 2020.

Becerro jalado/molestia en la pantorrilla, 25 días, ausencia del 6 al 31 de diciembre del 2020.

Lesión en la pantorrilla, 6 días, ausencia del 7 al 13 de febrero del 2021.

Lesión en la pantorrilla, 38 días, ausencia del 22 de febrero al 1 de abril.

Cuarentena por contacto estrecho de Coronavirus, 39 días, ausencia del 12 de agosto a la actualidad.



En total, James Rodríguez se perdió de 18 partidos contando los de la temporada anterior y los que van de esta. En la temporada anterior, bajo el mando de Ancelotti, disputó 23 partidos en la Premier League, siendo inicialista en 21 de ellos y aportando seis tantos.