Las tres caras de James en su regreso: buen juego, pero falta fútbol

James Rodríguez volvió luego de ocho meses sin jugar en LaLiga de España (jugó en febrero en la Copa del Rey) y tuvo un partido con diferentes emociones en el Real Madrid vs. Real Sociedad.



Finalmente, el colombiano tuvo el voto de confianza de Zinedine Zidane para el partido y fue inicialista. Jugó 78 minutos luego de una gran ausencia. Cumplió, aunque dejó algunas dudas.

Hubo tres caras del volante de la Tricolor en la victoria del cuadro blanco. James empezó como extremo por derecha y duró cerca de 40 minutos así. ¡Fatal! El balón no le llegaba, se le veía bastante incómodo y tenía una muy mala entrega. Desde el inicio, se pensaba un muy mal partido de James.



Los últimos cinco minutos del primero tiempo, James cambió de banda y se lanzó a la izquierda. Mucho mejor. El colombiano lanzó un centro limpio, tocaba y pedía el esférico, pero seguía faltando fútbol. Claro, no jugaba desde febrero.



Finalmente, desde el 45 hasta el 78, el colombiano cambió y se metió en el centro del campo, su lugar habitual. Un gran cambio. James recibía balón y, aunque no brillaba allí como de costumbre, sí cumplió y volvió a hacerse con el esférico.



Sí, poco fútbol, pero el Real Madrid jugaba uno de los partidos más importantes de la temporada por el empate de Barcelona. El colombiano logró cumplir con lo esperado, aunque le costara en el inicio, y dejó una buena impresión en su regreso al fútbol con Real Madrid. Sin fuegos artificiales ni a lo que acostumbra el jugador en el ataque, James pasó la prueba y tuvo un discreto partido, aunque no fue malo. Tampoco tuvo remates al arco.