Jackson Martínez alabó a Luis Díaz: ‘va a llegar mucho más lejos’

Los elogios que llegan a Luis Díaz no paran, no solo por sus compañeros, que están contentos con su llegada y por el nivel superlativo que ha mostrado no solo en los entrenamientos, sino en la cancha. El colombiano va de a poco, marcando la pauta necesaria para llegar a consolidarse dentro del onceno de Jurgen Klopp.



Desde los colombianos están también esos buenos comentarios. Ahora, fue el caso de Jackson Martínez, el exatacante se refirió al jugador del Liverpool, en una entrevista que concedió al Podcast Americano de la Cadena SER.



El connacional habló sobre las virtudes del guajiro “Luis Díaz es un jugador demasiado sencillo, muy puesto para lo que quiere. Está muy joven y cuando llegó a Porto había dudas porque venía directamente de Colombia, pero él tuvo la oportunidad de llegar y comenzar a jugar. Cuando se contrata un jugador con esas capacidades y le das confianza y minutos empiezan a salir las cosas bien”.



También manifestó el gusto que le causa verlo en la Premier League “Luis mejoró mucho en la parte técnica y que seguirá teniendo en el Liverpool. Es un jugador que se esfuerza mucho, tiene fantasía, tiene gol y pasegol. Es un jugador que en estos momentos mundialmente, da más agrado ver. No tengo dudas que, continuando así como va y con confianza del entrenador, va a llegar mucho más lejos”.