Gustavo Puerta es baja en Leverkusen: tuvo que ser operado

Gustavo Puerta tuvo una buena pretemporada con Bayer Leverkusen e incluso fue ovacionado por la hinchada del club durante la presentación del equipo en el estadio BayArena.

De igual manera, en el más reciente partido de Bayer Leverkusen contra West Ham, el joven volante jugó los últimos cuatro minutos frente a los ingleses, ingresando en lugar de Granit Xhaka.



Sin embargo, el colombiano no podrá estar para el primer juego oficial de la temporada por Copa de Alemania contra Teutonia 05, debido a que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en una de sus manos.



De acuerdo a información del periodista Julián Capera, la recuperación de Puerta será rápida y podrá estar disponible para debut de Bundesliga contra Leipzig.



🚨 Gustavo Puerta fue sometido a una pequeña intervención quirúrgica en su mano y tendrá incapacidad un par de días, por lo que se perderá el próximo juego de Copa del Bayer Leverkusen 🇩🇪



Estará disponible para el arranque de la Bundesliga ☑️ pic.twitter.com/6lNfnxIYtI — Julián Capera (@JulianCaperaB) August 6, 2023



​Estos son los próximos partidos de Leverkusen



Teutonia vs Bayer Leverkusen (Copa de Alemania)

Día: 12 de agosto

Hora: 8:30 a.m.



Bayer Leverkusen vs Leipzig (Bundesliga)

Día: 19 de agosto

Hora: 8:30 a.m.