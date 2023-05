Traición que teme Millonarios: Arango, una derrota y un temible rumor

Una derrota puede hacer que el más idílico romance acabe en ruptura. También aplica para el fútbol.

El de Cristian Arango con la Liga MX tiene 7 millones de razones para ilusionarse, la cantidad de euros que pagó a LAFC de la MLS y que ha ido respondiendo con 5 goles en 13 partidos.



EL aterrizaje ha sido muy natural, pero hubo un detalle: el equipo se unió a la lista de campeones de la Liga MX que han sido eliminados en repechaje o liguilla en el siguiente torneo: perdió por penaltis contra Santos tras lograr la corona en el Apertura 2022 pero ya en el clausura no pudo retener su título en el Clausura 2023 (4-4).



Ese detalle disparó en Colombia un rumor que secretamente han temido los hinchas de Millonarios: ¿otro exitoso de azul terminará reforzando al archirrival? Ya pasó con Andrés Felipe Román y Jhon Duque y ahora el temor es que Arango engrose la lista: ¡podría llegar a Atlético Nacional!

El jugador ha reconocido públicamente que es hincha del verde y en una eventual llamada contestaría con el corazón.

​La duda es: ¿Arango es un jugador con espacio en el equipo de Autuori? Sí y no. A sus 28 años ofrece recambio para atacantes veteranos como Pabón o Duque, es de Medellín y la adaptación sería cero, es garantía de gol por donde pasa y ofrece polifuncionalidad, pues siendo 9 puede operar como extremo o como mediapunta, su exitosa versión en Millonarios.

​Sin embargo, Autuori tiene a Francisco Da Costa, su apuesta, más allá de los problemas físicos que le han impedido consolidarse. Además hay alternativas en la cantera que, en teoría, es la razón por al cual el brasileño se siente en el banquillo verdolaga.



La recta final de la Liga es la revancha y la afición antioqueña le tiene la lupa encima. Si no repunta, no es como para esperar eternamente. ¿Habrá mea culpa del DT y abrirá de nuevo la carpeta? En Bogotá, concretamente en la casa azul, la esperanza es que no.