¡Pasaron 10 años! Falcao se estrena en Liga España... por segunda vez

Falcao García vuelve a España. Ni el más optimista cálculo lo pondría allí después del último amargo año que pasó en Galatasaray de Turquía, y de la triste manera como terminó para él su novela turca. Pero es 'El Tigre', el que elige la dificultad en vez de la zona de confort, el rey del desafío, el testarudo de siempre... felizmente.

Su nuevo reto se llama Rayo Vallecano, un equipo de barrio popular, que ahora mismo no tiene una buena cancha para entrenar y que, incluso si la tuviera, es solo una y en una sede limitada, chiquitita, llena de precariedades.



Ahí eligió ir no para pelear títulos sino para evitar el descenso. Todo le juega en contra y lejos de desmotivarlo le parece una motivación. Tan bien está que, en menos de cinco unidades de entrenamiento se metió en la convocatoria del técnico Andoni Iraloa. Si lo tienes, el pecado sería no usarlo...



Pero el recuerdo del debut en España no es precisamente feliz. Claro, eran otras circunstancias cuando llegó como goleador y gran figura del Porto a un Atlético de Madrid que anhelaba un artillero para dar el salto de calidad, pero en ese primer contacto con el club y su gente, no pudo lucir.



Ocurrió hace exactamente diez años, cuando con su pelo largo fue titular en la visita del Atlético al Valencia, duelo que ganó el dueño de casa por 1-0, gol de Roberto Soldado, el 10 de septiembre 10 de 2011.



Valencia vs Atlético de Madrid, de Falcao

Aquella victoria pudo ser más abultada pero Thibaut Courtois les negó sendas opciones a Soldado y Jonas.



"Roberto Soldado se dejó ver más que el colombiano Falcao, al que le llegaron pocos balones", decía la crónica de entonces, aunque el DT lo mantuvo en la cancha 90 minutos.



Ahora vuelve con una vida encima, unas experiencias felices, otras no tanto, pero el espíritu imbatible de siempre: Falcao entiende que el protagonismo recae sobre él y no escapa a la responsabilidad: "No he pensado en número de goles. Siempre he dicho que es mejor no ponerse un techo y tratar de hacer lo máximo posible. 16 es un buen número (fue la marca de Hugo Sánchez) y él, como gran goleador, dejó un buen recuerdo acá en el Rayo... y yo quiero hacer lo mismo", dijo en su presentación.



Falcao regresa a LaLiga, de la que no debió marcharse, al menos no con destino a Mónaco, un club que le prometió un proyecto incumplido y acabó dejándolo en un segundo plano en su pico más alto de rendimiento. Pero esa es otra historia, la de hoy es Rayo, el que le abre las puertas para mantenerse vigente de cara a la Selección Colombia y, ojalá al Mundial de Catar 2022. Empieza otro camino azaroso... si fuera tranquilo y seguro, no lo habría elegido.