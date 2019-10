Pésimas noticias para Falcao y Galatasaray: más y más ausencia

Falcao García completó una semana sin entrenar y finalmente no podrá hacer parte del partido de Champions League entre Galatasaray y Real Madrid. El 'Tigre' no se recuperó de su tendón de aquiles y no fue convocado por el club turco.



Aunque no se ha hecho oficial, el colombiano no ha entrenado y Terim, entrenador del club, habría descartado la presencia del delantero para el importante partido de Champions.

Aunque el técnico se resistía a dejarlo por fuera, finalmente el colombiano no se logró recuperar y tampoco entrenó este lunes. En la prensa turca aseguran que es seguro que no estaría en la lista para el juego.



El partido, recordemos, será la fecha 3 de la Champions League y se jugará este martes a las 2:00 p.m. en Estambul.