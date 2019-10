Entrenador de Atalanta estalló en furia por la lesión de Duván Zapata

Duván Zapata sufrió una lesión con la Selección Colombia que lo dejaría por fuera en varios juegos importantes de Atalanta. El conjunto de Bérgamo perdería a su goleador en los próximos partidos, por lo que su entrenador está bastante molesto.



Gasperini, DT, estalló en furia contra Fifa y las selecciones por los partidos amistosos, mencionando que no hay nada en juego y sí dejan resultados como la lesión de Duván.

"Reaccioné con una maldición, vi la acción y era obvio que se había lesionado. Pagamos una factura considerable a los equipos nacionales y esto no es bueno. Es inútil ir a jugar amistosos mundiales que no tienen sentido: los jugadores están sujetos a un tour de esfuerzo de 12 a 13 días y no hay nada en juego", dijo en 'Corriere dello Sport'.



Finalmente, le dio con todo a estas fechas Fifa y espera que terminen estos juegos, que afectan a varios futbolistas como pasó con el delantero colombiano.



"Luego nos quejamos si las lesiones aumentan... En algunos partidos no miran a nadie, son inútiles tanto desde el punto de vista técnico-táctico, como bajo por el espectáculo. Esperamos que esta "destrucción" de los equipos nacionales termine: el campeonato y las copas no se pueden detener tres veces en tres meses. En este punto, es mejor concentrar los amistosos de los equipos nacionales en una sola parada