Doblete del ‘Cucho’ Hernández en la MLS: cifras de lujo en Columbus

Juan Camilo el ‘Cucho’ Hernández vive el sueño americano en la MLS. Este miércoles anotó un doblete para el Columbus Crew, en el empate 2-2 de visitante contra el DC United, y completó tres goles en dos apariciones.



El delantero colombiano empieza a hacerse notar en la Liga de los Estados Unidos. Y como los norteamericanos son felices con las cifras y las estadísticas, las del ‘Cucho’ llaman la atención.



Hernández, que jugó todo el segundo tiempo y anotó a los 62’ y 81’ minutos, completa tres anotaciones en muy pocos minutos de competencia: en 73 ya celebró por triplicado.



Así, el ‘Cucho’ ha marcado gol cada 24,3 minutos jugados, un registro que muchos goleadores en la MLS envidian.



Cucho Hernández banger puts #Crew96 ahead!



He comes on to start the second-half and makes it 1-0.

CUCHO HERNANDEZ AGAIN PUTS @ColumbusCrew IN FRONT!!!



3️⃣ goals in his first 2️⃣ games. ✨