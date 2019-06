Confirma Rummenigge: James no sigue en Bayern por su propia voluntad

Fin de la historia: James Rodríguez no será firmado por el bayern Múnich, según confirmó el director general, Franz-Karl Rummenigge.

El directivo le confirmó la noticia a Bild, y añadió que el propio colombiano fue determinante en la decisión



"Estaba conmigo y me dijo en una conversación personal que le pide al club que no ejecute la opción. En estas condiciones, no tiene sentido. Él quiere jugar, ser un jugador regular. Eso no está garantizado aquí. Personalmente lo lamento", fueron las palabras del directivo, quien siempre respaldó al zurdo.



Lo que no iba a pasar, y en eso insistió Rummenigge, es que lo ficharan para cederlo y ganar algún dinero: "No traficamos con personas".



De esta manera, el rumbo obligado del colombiano es volver a Real Madrid, equipo con el que tiene contrato hasta 2021.



Él mismo evadió el tema este domingo, tras el amistoso de la Selección Colombia con Panamá, y dijo que solo piensa en Copa América.