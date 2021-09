Dura crítica a James: ¿perdió ganas de jugar fútbol? ¿Es más nombre?

James Rodríguez se dirige al fútbol de Catar después de una etapa de intermitencias en Everton y en la Premier League. Pero mientras él intenta ultimar esos detalles, en Inglaterra empiezan las reflexiones.



El exfutbolista de Everton y columnista Michael Ball, del diario Liverpool Echo, es partidario de no alargar el duelo: "la situación de James Rodríguez es difícil porque realmente no conocemos todos los entresijos de lo que está sucediendo, pero si no quiere jugar en el club de fútbol, ​​tenemos que deshacernos, tiene que irse", dijo.



No significa que no lamente la salida de tanto talento para el club, más allá de las ausencias: ¿Cuántas lesiones tenemos? Necesitábamos a James en Aston Villa. Podríamos haberlo hecho con alguien de su capacidad para ayudarnos a ganar partidos y mover los hilos. Nos decepcionó que no jugó tantos partidos la temporada pasada como esperábamos, pero para ser honesto, ha sido así durante gran parte de su carrera. En los juegos que jugó creó mucho y acertó. Sí, puede que su ritmo de trabajo no sea tan alto como el de otros, pero no le pagamos por eso, él está ahí para crear y marcar goles, y lo hizo", afirmó.



La distancia con el técnico Rafa Benítez es otro punto que Ball en Inglaterra y cientos de miles en Colombia también quisieran despejar: "Se habla de que él y el entrenador no se llevan bien, escuchamos que el jugador podría haber dicho que no estaba en condiciones de jugar el fin de semana, lo cual es decepcionante porque un tipo así puede ganar partidos de fútbol y nosotros extrañamos su calidad".



Lo cierto, para el columnista, es que el jugador que tantas veces dio alegrías pareciera tener la cabeza en otro sitio: "Ha estado diciendo muchas cosas en su sitio de redes sociales y parece centrarse más en sí mismo que en ponerse en forma y ser parte del Everton Football Club, que debería ser su prioridad. Ha tenido más tiempo de entrenamiento que Salomon Rondon, Ben Godfrey y Ellis Simms juntos y todos estaban en el equipo con los dos primeros como titulares.

¿Ha perdido esas ganas de jugar al fútbol? ¿Le interesa más ser un nombre que un jugador? Eso es lo que parece desprenderse de su actividad en línea. Parece ser más una persona famosa que un jugador de fútbol en este momento", cuestionó.



El futuro en Catar, incluso para él, no parece tan atractivo, después de haber dicho que le faltaba, por ejemplo, llegar al Calcio: "Ha tenido todo el verano para encontrar un nuevo club, así que tal vez haya puesto su mirada demasiado alta. Quizás debido a la situación de Covid, no hay muchos clubes en el mundo que puedan pagarle, pero los qataríes podrían darle lo que quiere en ese sentido. Si jugar en Qatar será suficiente para que vuelva a la selección de Colombia a tiempo para la Copa del Mundo el año que viene es otro signo de interrogación. Si se aprueba, es de esperar que el Everton pueda hacer una declaración para aclarar las cosas y ponernos a todos en contexto".



La ausencia en la goleada 3-0 contra Aston Villa, se explica, para Ball, en una necesidad de cuidarse, con el viaje y la oferta de Catar sobre la mesa, pero no lo hace sentir menos decepcionado. A kilómetros de distancia, al otro lado del océano, algo de eso también se siente.