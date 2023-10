Al fin lo convenció James: 'Sobresaliente, nada que ver con selección'

James Rodríguez jugó, este sábado contra Gremio, su mejor partido desde que defiende los colores del Sao Paulo de Brasil.

Con dos asistencias y una clara influencia en el juego de su equipo logró impulsar la victoria 2-0 y seducir a la crítica, que tenía dudas de su rendimiento.

Incluso Carlos Antonio Vélez, quien ha sido uno de sus más duros críticos, se rindió a su juego: "Sobresaliente, nada que ver con los partidos de selección, la actuación de James Rodríguez hoy con Sao Paulo. Cubrió toda la cancha, asistió para los dos goles y hasta que lo reemplazaron era la figura, ahora si merecidamente y sin que le regalaran nada, de su equipo y del campo", dijo en sus redes sociales.





Sobresaliente, nada q ver con los partidos de selección, la actuación de @jamesdrodriguez hoy con @SaoPauloFC . Cubrió toda la cancha, asistió para los dos goles y hasta q lo reemplazaron era la figura, ahora si merecidamente y sin que le regalaran nada, de su equipo y del campo.… pic.twitter.com/RxfQ4dtMMo — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) October 21, 2023

Otra película es, según él, lo que pasa en la Selección, en la que viene de ser figura contra Uruguay y de meterse, como único colombiano, en el once ideal de la última doble jornada de las Eliminatorias.



"Ojalá pueda mantener/mejorar su nivel desde una mejor puesta a punto físicamente para que nos ayude a ganar porque hasta ahora no lo ha logrado", afirmó.



Y claro, el palo que nunca falta, aunque sea más para el técnico Lorenzo que para el jugador: "Además y esto no es menor jugó detrás del punta y no de falso nueve como equivocadamente lo ponen aquí… pueden verlo en el mapa de calor que adjunto que también tiene el posicionamiento promedio. Así si!!!", concluyó.