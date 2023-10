La verdad de Luis Díaz en Colombia: fríos números, ¿justas críticas?

La discusión pasa por los números pero también por la percepción, la intención, la actitud y, al final, la enorme expectativa que carga toda gran estrella en una selección nacional. 'Nadie mira al lateral, todos la agarran con la figura', decía el argentino Jorge Barraza...

Y sí. Luis Fernando Díaz vive con el peso de su estelar rendimiento en Liverpool, que sigue sin trasladarse a la Selección Colombia a la que dice no ahorrarle nada pero a la que, desde la frialdad de la estadística, aún no puede traducirle la entrega en goles o puntos, que es lo que se espera de él.

​

​En los cuatro partidos de las actuales Eliminatorias no ha logrado reportarse con contundencia y solo contabiliza una asistencia.



Y según Sofascore, su rendimiento no logra siquiera el rango de aceptable. Contra Uruguay le dio una calificación de 6,7 puntos, básicamente porque le sumó una asistencia, y contra Ecuador, en la altura de Quito, le dio apenas 5,7 unidades, básicamente por fallar el penalti y no ganar buena parte de sus duelos. Detalle no menor: mientras en el país se valora el punto a 2.800 metros de altitud y contra un duro rival, acabó siendo el único jugador nacional en números rojos.

Luis Díaz en Colombia vs Uruguay Foto: Sofascore para Futbolred

Luis Díaz, Ecuador vs Colombia Foto: Sofascore para Futbolred

Pero esa frialdad de los números bien puede ser el árbol que tapa el bosque: ¿qué hace su equipo para darle el entorno favorable que sí tiene en su club y donde rinde a un muy alto nivel?

​

​Esa es la cuestión de fondo. Cuando Díaz dice que no ahorra una gota de sudor por su equipo tiene razón. Las mismas estadísticas que lo condenan evidencian que, si bien la banda izquierda sigue siendo su principal zona de influencia, ahora recorre con mucho sacrificio todo el frente de ataque y no reporta agotamiento ni bajo el inclemente sol de Barranquilla a las 3:30 p.m. ni a los 2.800 metros de altitud de Quito. Es un roble.

​

La curva evalúa dos fallas, evidentes e innegables: una opción de gol clarísima que le definió a las nubes a Mele contra Uruguay y un penalti que inesperadamente cobró contra Ecuador y le adivinó el portero.



Lo que no cuentan los gráficos es que es el primero en tratar de tapar su banda, que cuando disputa una pelota con un rival tiene el compromiso de no perderla ni en la propia raya y que de ahí inventa un gol como el de Uribe en Barranquilla, que generó varias opciones de gol en Quito, una de media distancia clarísima antes del penalti en el que un pase suyo provoca la falta a Arias, una asistencia suya habilita a Cuesta que por el VAR no subió al marcador y un intento suyo en tiempo añadido por poco termina en el gol de la victoria contra Ecuador... Una actitud sin mancha a la que efectivamente le falta el gol pero no el esfuerzo. ¿Está ansioso? Por supuesto, el primero que siente que está en deuda es él.

​

​Y lo meritorio es que lo hace prácticamente solo, porque sigue sin tener un escolta en el medio que le reduzca metros hacia su terreno en territorios tan hostiles como la altura de Quito, un lateral que le pase y le interprete su velocidad (como Robertson en Liverpool), un 9 de referencia que le fije marcadores y le abra espacios o le reciba sus pases, ya ni Carrascal, un creativo que habla su mismo idioma, parece una opción. Nunca un reclamo, ese no es Lucho...



Pero ¿por qué le pasa lo que le pasa? Tiene que ver con que ahora la prioridad ha sido James. Le han dado un interior como Arias, un respaldo como Uribe y hasta sacrificaron a Santos Borré, sacándolo del área, para darle pasillos libres al 10. ¿Es un acierto? ¡Claro! Desde el juego y los números del zurdo no hay discusión. No se trata de dañar lo que funciona. Pero el olvidado de la película ha sido Díaz, y esa no es una responsabilidad que solo le quepa a él.