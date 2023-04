Sinisterra sano, Sinisterra fijo: números redondos a pesar de lesiones

Luis Sinisterra es un hombre récord. En serio. Por él rompió el marranito Leeds y lo convirtió en su transferencia más cara de su historia, seguro de que su aporte sería definitivo para salir de la incómoda pelea de la permanencia en Premier League.

Y vale decir que ha cumplido. No como quisiera, pero no es ni mucho menos un mal negocio. El colombiano dejó claro este martes, contra un Nottinhgam Forest que es rival directo en la zona baja de la tabla, que siempre que está sano es una solución.



Sus números no dejan duda: 1 gol, e pases clave, 4 de 5 regates completados y un 91 por ciento de precisión en el pase. Si no era figura le pegaba en el palo. Casi que el 8,2 de calificación parece quedarse corto.

Sinisterra en Leeds vs Nothingham Forest Foto: Sofascore para Futbolred

¿Cómo puede ser tan determinante si ha estado más lesionado que disponible? Hay que admitir que se perdió 17 partidos por problemas físicos, que después de una larga pausa de 12 juegos acabó en una recaída y estuvo 5 partidos más en la enfermería y eso entristeció a los hinchas, tan esperanzados en su fichaje estrella.

Pero también hay que decir que cuando estuvo disponible casi nunca decepcionó: en la temporada lleva 18 partidos y 5 goles, con 62 por ciento de puntería y 81 por ciento de precisión en el pase, con una calificación promedio de 6,76, que no es del todo malo. Sí, requiere 165 minutos para marcar y eso sí que acaba siendo culpa de las lesiones... pero es que no son culpa de nadie y para él ha sido una tortura para todos.

Luis Sinisterra en 2022/2023 Foto: Sofascore para Futbolred

Lo bueno es que tiene la mejor actitud, que no se derrumba y, por mucho que le haya costado el aterrizaje en la Premier desde el Feyenoord neerlandés, no ahorra esfuerzos. Sabe que hay 25 millones de razones para volver fuerte, que en el fondo de la escena está una Selección Colombia en la que no puede dar ventaja porque podría perder su lugar, y que, después del golazo con doble remate al Nothingham Forest, su talento está ahí, justo detrás de los problemas físicos. Tiene cómo y con qué. Ahora solo falta una pizca de fortuna.