Borré y dos temas: ausencia en Colombia y el lamento con River Plate

Rafael Santos Borré no pasa por su mejor momento futbolístico, pero su pasado lo hace un hombre a quien Marcelo Gallardo le cree y confía completamente en sus capacidades.

El delantero colombiano habló sobre su adaptación a River Plate con 'TNT Sports' y explicó cómo lo ayudaron sus compañeros a mejorar poco a poco hasta convertirse en figura del equipo.

"En mi llegada a River tuve que modificar cosas de mi estilo de juego y eso me llevó un tiempo de adaptación. He aprendido muchas cosas. Cuando yo llegué había muchos jugadores que tenían mucho tiempo en el club, se me acercaron, hablaron conmigo, por ahí me dieron algunos consejos de lo que tenía que mejorar para adaptarme lo más rápido posible. Mora, Maidana, Lollo, Ponzio, Nacho Scocco, son jugadores grandes que por ahí te hablan y uno siempre trata de escucharlos", dijo.

También se expresó sobre su ausencia en la Selección Colombia, a la que no fue convocado por Carlos Queiroz a pesar de ser uno de los jugadores más importantes en el título de Copa América. "Si hago las cosas bien en River seguramente tendré una chance", dijo.

Sobre el torneo que ganaron en Madrid contra Boca Juniors, Borré contó que es uno de los grandes momentos que lamentará en su carrera porque se lo perdió por una amarilla infantil en el partido de ida.

"Recién en el vestuario estaban hablando algunos compañeros del partido más importante de la historia del club. No haber podido estar en ese partido es algo que no me lo voy a perdonar nunca, que todavía me rompe la cabeza", dijo.