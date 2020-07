¿Presión o negativa para Boca? León responde al interés por Tesillo

Sigue la novela respecto al futuro de William Tesillo. Boca Juniors lo tiene en carpeta por pedido expreso de Miguel Ángel Russo, pero desde Léon no quieren ceder en materia económica para una posible venta.

​

Así las cosas y con el regreso del fútbol mexicano tras el parate por la pandemia del coronavirus, el equipo mexicano ha dejado entrever algunos detalles que revelarían el futuro del defensor colombiano.

Esta es la camiseta más linda de todo el mundo... ¡No se diga más!#SerFieraEsUnOrgullo 🦁 pic.twitter.com/zNTXQ4ZYRv — Club León (@clubleonfc) July 24, 2020

La primera traba para Boca fue la renovación de Tesillo que se concretó hace unos días e incluso las palabras del entrenador Ignacio Ambriz sobre la NO salida de jugadores en un futuro cercano.

​

Después se conoció que los argentinos quisieron negociar al jugador por menos de seis millones de dólares, pero la respuesta desde México fue un rotundo no. De esa suma no se bajan.

​

Por si lo anterior no fuese suficiente, el viernes pasado Tesillo fue quien presentó la nueva equipación del León para la próxima temporada y días después jugó como titular en el empate a cero con Chivas.



Con ello parece quedar claro que la intención del equipo es mantener a uno de sus grandes referentes de cara al futuro, a menos claro que Boca quiera sacar la billetera y negociar con más de seis millones de “argumentos”.