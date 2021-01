¡No son 2 sino 3 los colombianos que saldrían de Boca! ¿Cuánto valen?

Aguafiestas es aquel que, sin permitir que termine la fiesta, aparece con malas noticias bajo el brazo. Así como las constantes y cada vez más fuertes versiones sobre el oscuro futuro de los colombianos que militan en Boca Juniors.

Aunque son muy recientes las fotos de la celebración de la Copa Diego Maradona, medios argentinos aseguran que se ha decidido ya la no continuidad no de dos sino de tres de los que alzaron el trofeo: Jorman Campuzano, Frank Fabra y Sebastián Villa.



Sorprende el último nombre, aunque la realidad es que ya desde la denuncia de presunto maltrato de su expareja, Daniela Cortés, se hablaba de buscarle club, y en las últimas horas el video de su fiestas tras la eliminación de la Copa Libertadores a manos de Santos no cayó nada bien.



Total, con Villa en el saco de los que están ya en la puerta de salida, se habla de cuánto espera recaudar el club por los tres.



El canal Tyc se remite a las cláusulas de los contratos, que en conjunto podrían dejar hasta 53 millones de dólares, repartidos así: 20 millones por Villa, 18 millones por Fabra y 15 millones por Campuzano.



Eso dice la teoría. La práctica, en un año de crisi económica por la pandemia, es muy distinta: por Villa, tras el escándalo por supuesta violencia de género, se escucharon propuestas de México y Brasil pero siempre por al vía del préstamo, que en Boca se desestimaron; por Fabra, de 29 años, no se oyeron propuestas recientemente y por Campuzano, que está entre los candidatos a irse a pesar de ser un habitual para Russo, tampoco se han manifestado mucho interesados.



El club piensa en ventas porque así podría buscar rutilantes fichajes como Marcos Rojo, quien está disponible tras salir de Manchester United, pero una cosa es la pretensión y otra muy distinta la oferta real. El tiempo dirá si al final se van todos, si solo sale uno, que podría ser Fabra pues le cobrarían la expulsión en Libertadores, o si al final deben ceder y buscar préstamos, que por ahora parecen la única vía posible para las transferencias, dadas las condiciones del mercado.