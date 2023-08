Jhon Córdoba enamora a toda Rusia y es elogiado por leyenda

El delantero colombiano Jhon Córdoba no para de hacer goles con Krasnodar y sus números cada vez son cifra récord en ese club, donde ha logrado mantener regularidad que lo mantienen como uno de los mejores de esa liga.

Pese a todo lo que ha hecho en Krasnodar, el delantero aún no tiene la oportunidad de integrar la Selección Colombia de Néstor Lorenzo. Sin embargo, en Rusia sí han logrado valorar Su rendimiento no ha pasado y no ha pasado desapercibido su poder goleador.



El exfutbolista de la Selección de Rusia, Andrey Tikhonov, se refirió al colombiano y dejó claro que es el mejor delantero de todo Rusia.



“Para mí, el mejor delantero de la Liga de Rusia es John Córdoba. Entre los extranjeros, definitivamente lo elegiré. Tiene velocidad, es bueno en la lucha de contacto, puede vencer en el uno contra uno o aguantar el balón y se siente bien acompañando”, dijo Tikhonov.



Jhon Córdoba llegó desde 2021 a Krasnodar tras su paso por Hertha Berlín y en Rusia ha logrado hasta ahora, una importante cifra de 59 partidos jugados y 30 goles en su cuenta personal en todas las competencias.