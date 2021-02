La vida te da sorpresas: destino y curioso contrato de 'Manga' Escobar

Andrés 'Manga' Escobar es sinónimo de talento pero también de polémica, de noche, de excesos.

Él mismo lo reconocía cuando en el 2018, por mencionar un caso, salió de Deportes Tolima tras revelarse fotos suyas, durmiendo en una camilla tras llegar a un entrenamiento en el que físicamente no podía participar.



Él se defendió: "no era jugador del club, yo estaba prestado, tenía diferencias con el presidente, entonces cuando llego al entrenamiento yo llego cansado. Había salido la noche anterior pero yo estaba para entrenar, solamente me sentía cansado, entonces le digo al médico: ‘no voy a entrenar, me siento mal’. El médico me dice ‘Acuéstate ahí, tranquilo, te voy a poner hielo’; cuando yo me levantó veo que hay una foto y miles de cosas, mucho morbo”, dijo en su momento al programa ‘Grueso Calibre’.



No fue, ni mucho menos, la única vez. Le pasó en Alagoano de Brasil, donde el destino juguetón lo puso al lado de Pablo Armero y ambos acabaron despedidos por indisciplina, y acaba de pasarle, el año pasado, cuando el desaparecido Cúcuta Deportivo de José Augusto Cadena anunció su despido "por justa causa", aunque según él le debían dinero. Igual, salió no siempre en buenos términos de sus 11 equipos anteriores.



Escobar pasó por los mejores clubes de Colombia, por Ucrania, Francia, Estados Unidos, Argentina y Brasil sin consolidarse a pesar de su tremendo talento, pero ahora tendrá revancha. 'La vida te da sorpresas', como dice la canción, y ahora está listo para aterrizar en su sexta liga internacional: ¡firmó contrato con Real Potosí de Bolivia!



El vínculo con el equipo de primera división va de este 25 de febrero al 22 de diciembre de 2021 y tiene un trato prioritario por cumplimiento de metas como la participación en Copa Libertadores; incluye un salario acorde con los requerimientos de un refuerzo del exterior, impuestos a cargo del jugador y tiquetes de ida y regreso garantizados por su nuevo empleador, entre otras ventajas.



Sin embargo, hay que decir que el equipo que ahora le da un nuevo voto de confianza, no está, ni mucho menos, dando un salto al vacío. Una búsqueda en Internet le reveló que Escobar, además de una pegada fenomenal y un gran olfato de gol, tiene amigos y amigas... y se curó en salud.



El club boliviano busca evitar problemas físicos: "Está en la obligación de mantenerse en la mejor condición física, atlético y mental conducente a la práctica más eficaz y óptima de su trabajo y se obliga igualmente a tener un óptimo rendimiento futbolístico", dice.



Escobar tiene la obligación perentoria de asistir con puntualidad británica a todas las actividades del club; de comportarse a la altura en eventos públicos y de avisar, en un plazo de 24 horas, sobre cualquier lesión, enfermedad o problema que le impida trabajar, so pena de finalizar su vínculo de manera unilateral y salvando de responsabilidades al club.



Pero tal vez el detalle más curioso del contrato sea este: "está obligado a abstenerse a lugares reñidos con la moral y buenas costumbres, tales como centros de expendio de bebidas alcohólicas ( bares, cantinas, karaokes y similares) abstenerse de consumo de bebidas alcohólicas, asistencia a lenocinios, casa de citas u otros similares", especifica el contrato.



En caso de falta el jugador irá sufriendo reducciones de sueldo que van del 50 por ciento a la finalización del acuerdo por justa causa y sin perjuicio para el equipo.



Significa que se apuesta pero sobre la base del conocimiento: ahora está en manos del talentoso pero díscolo 'Manga' Escobar no desperdiciar esta nueva oportunidad, que con 29 años y su larga lista de desencuentros, podría ser una de las últimas.