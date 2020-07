Defoe y la razón por la que clubes se frenarían para fichar a Morelos

Uno de los colombianos que ha estado en medio de los rumores entre clubes por la incertidumbre sobre su futuro es Alfredo Morelos. El colombiano con presente en Rangers de Escocia, ha despertado interés en las principales ligas de Europa, y aunque no ha llegado una oferta clara por sus servicios, sus goles han llamado la atención en más de un club del viejo continente.

Con este panorama, uno de los referentes del equipo de Glasgow, Jermain Defoe, habló con 'The Beautiful Game podcast', en la que explicó que quizás, uno de los factores que ha impedido a los clubes llevarse a Morelos es su reputación por su fuerte temperamento dentro de la cancha: "Morelos marca muchos goles. Se mete en el área y tiene hambre de marcar, tiene apetito, lo que me gusta. Lo que va en contra de él es su reputación. ¡Te gustaría pensar que la gente se arriesgaría con él, pero es su reputación! No quieres conseguir un jugador que sea expulsado y pierda juegos cuando has invertido tanto dinero".



"Puede bajar la cabeza esta temporada, empezar de nuevo y mostrarle a la gente que ha cambiado. Todos tratamos de ayudarlo y hablar con él. Cuando llegué, fue suspendido por seis juegos y ganamos los seis juegos. Probablemente se sentó y pensó que no se podía perder más partidos", precisó el veterano delantero inglés.

Finalmente, Defoe explicó que ha visto un cambio en la personalidad de Morelos y espera que su actitud siga presentando un cambio con el pasar de los días: "Vi un pequeño cambio en él. Su juego mejoró, estaba marcando goles consistentemente en Europa, estaba en llamas y mucha gente hablaba de él. Antes de que perdiera la cabeza demasiado rápido yo decía, 'oye, mantén la calma y concéntrate en los objetivos'", finalizó.

Rangers se prepara para comenzar la nueva temporada en la liga de Escocia el próximo 1 de agosto y por ahora, Morelos, junto a sus compañeros enteran y disputan partidos amistosos para llegar de la mejor forma a la competencia.