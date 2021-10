¡Avispado! ‘Jalón de orejas’ de Gerrard a Morelos por su falta de gol

Jalón de orejas para Alfredo Morelos en territorio escocés...



Steven Gerrard, entrenador del Rangers de Glasgow, le pidió al delantero colombiano que marque más goles ya que su registro esta temporada "no es suficiente".

El "búfalo" ha marcado cinco tantos en quince partidos y está a uno de llegar a la histórica cifra de 100 dianas, entre todas las competiciones para el equipo escocés.



"Cinco en quince partidos no es suficiente para mí", dijo Gerrard después de no pasar del empate contra el Hearts. "No solo él, creo que todos tienen que marcar más goles. Somos el Rangers, con las ocasiones que estamos creando esperaría que el jugador que juega la mayoría de minutos como el 'nueve' debería llevar más de cinco goles en quince partidos. Las estadísticas demuestran que tenemos que mejorar", explicó.



"Tenemos que seguir creando oportunidades para Alfredo. Pero si te fijas en sus otras temporadas, han sido mejores que los goles que lleva en esta. Estoy seguro que él también quiere marcar más goles", añadió.



Morelos hizo 17 goles entre todas las competiciones la temporada pasada, 29 hace dos, treinta hace tres y 18 en su campaña de debut en la liga escocesa con el Rangers.