'Me considero un ganador, es lo que busco', Gordillo ya es del ciclón

En las últimas horas fue presentado en San Lorenzo de Almagro el volante Yeison Gordillo, exjugador del Tolima, que tendrá su primera experiencia internacional después de haber actuado en Boyacá Chicó, Santa Fe y el club tolimense, que finalmente logró la transferencia al fútbol argentino. Gordillo ahora hace "lobby" para un llamado a Selección Colombia.

"Sé muy bien al Club al que llego y me gusta la hinchada de San Lorenzo. Ojalá que me pueda ganar su cariño con buenas actuaciones... Me considero un ganador, es lo que busco... A todos los lugares a los que fui le apunté a eso. Este es un grupo de jerarquía, de experiencia y vengo a aprender de mis compañeros y también a aportar lo mío", declaró en su presentación oficial.



Gordillo, de 28 años, aseguró que tan pronto conoció del interés de San Lorenzo por ficharlo empezó a hacerles seguimiento. "Desde que se habló de la posibilidad de llegar aquí, estuve muy atento al equipo. Esperemos que sea un buen complemento para el equipo, tengo muchísimas ganas y estoy muy motivado y feliz de estar en esta institución. Mi intención es dejar una huella en San Lorenzo".



El nacido en Miranda (Cauca) se suma a la legión de colombianos en Argentina que comandan Rafael Santos Borré y Jorge Carrascal del River; Frank Fabra, Jorman Campuzano, Sebastián Villa y Edwin Cardona, todos atentos a un posible llamado a la selección nacional para las fechas de Eliminatoria en marzo.