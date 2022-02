Santiago Buitrago perdió el liderato en el Tour de Arabia Saudí

El ciclista belga Maxim Van Gils (Lotto Soudal) dio este viernes un buen golpe en el Tour de Arabia Saudí con una exhibición en solitario que le permitió ganar la cuarta etapa y además enfundarse el maillot de líder a falta de una sola jornada.

Van Gils, nacido en Brasschaat, provincia de Amberes, hace 22 años, vivió un día especial, pues el liderato vino de la mano de su primera victoria profesional. Se presentó en meta en solitario, con tiempo para la celebración, con un tiempo de 3h.32.43, a una media de 42,1 km/hora en el recorrido marcado entre Winter Park y Skyviews of Harrat Uwayrid, de 149.3 km.



El belga hizo inútil la persecución de sus rivales, que se presentaron con un primer grupo de 7 corredores a 40 segundos, encabezados por el esloveno Luka Mezgec (BikeExchange) y el belga Tim Declercq (Quick Step). En este tren estaba el colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), quien se despidió del jersey verde de líder. Van Gils se mostró "muy feliz con el estreno del palmarés como profesional, algo muy especial", y tiró de optimismo para aguantar en la última jornada y adjudicarse la general. "Necesito ganar el Tour de Arabia Saudí y el equipo también", avisó.

Para cumplir el objetivo Van Gils dispondrá de una renta de 36 segundos sobre Buitrago y de 48 sobre el portugués del UAE Emirates Rui Costa. Una fuga de dos hombres animó la etapa hasta la pancarta de 72 km de meta, cuando ya el pelotón rodaba destrozado por el fuerte viento que soplaba por el desierto saudí. En ese momento un grupo de 65 formaron el grupo de vanguardia, con el líder Buitrago, Van Gils, Bagioli, Ballerini, Rui Costa.



Estaban todos los aspirantes de la general La clave estuvo en la subida de Harrat Uwayrid (2,9 km al 12%), a 9 km de meta, donde empezó la batalla por la etapa y el jersey verde. Atacó primero Bagioli, pero pronto se pegaron a rueda Van Gils y Luka Mezgec. Cedió el esloveno, pero no Van Gils, quien alcanzó a Bagioli para arrancar de nuevo y quedarse en solitario camino de la gloria. Por detrás el grupo de Buitrago y Rui Costa no pudo reaccionar.



Nadie tomó la responsabilidad para evitar lo inevitable en vistas de la fuerza del belga. Maxim Van Gils cruzó la cumbre de la cota con medio minuto sobre Bagioli, tiempo suficiente para lanzarse ya cuesta abajo hacia la meta. El impulso del "Tractor" Tim Declercq aminoró los datos en el grupo perseguidor, pero no pudo impedir el éxito del joven belga del Lotto Soudal. Este sábado concluye la ronda saudí con la quinta etapa de 138,9 km con salida y llegada en la ciudad antigua de Alula.





EFE