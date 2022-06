Nairo Quintana muestra su pierna tras la caída en Occitania 

El colombiano Nairo Quintana (Arkea Samsic) perdió las opciones en la Ruta de Occitania por una caída en el último tramo de la segunda etapa que le hizo perder más de 4 minutos. Quintana, quien reaparecía en Occitania después de otro accidente que sufrió en la Vuelta a Turquía, se vio envuelto en la caída a unos 6 km de meta.

El ciclista boyacence, con algunos golpes, volvió a subirse a la bicicleta y entró en meta en el puesto 125 a 4.04 minutos del vencedor, el español Roger Adríá.



Con este percance Quintana se aleja en la general a 4.14 minutos, perdiendo así las opciones de luchar por una victoria que ya obtuvo en dos ocasiones, 2020 y 2022.



La jornada de este viernes se disputó con un recorrido de 36 kilómetros en lugar de los 154,7 inicialmente previstos, ya que las autoridades del departamento de Tarn decidieron el recorte debido a la ola de calor que invade buena parte de Europa.

La pierna del boyacense tras la caída en la segunda etapa de la Ruta de Occitania. Vía historias de instagram de @NairoQuinCo pic.twitter.com/ZO42nIA0k0 — Camilo Nieto (@CamiNietof) June 17, 2022

El pedalista boycanse mostró en sus redes como quedó su pierna tras la caída: "Vino otro corredor a 'tocarme' y me caí. Me levanté rápidamente, Dayer inmediatamente me dio su bicicleta para que pudiera volver rápidamente al pelotón sin perder tiempo.







EFE