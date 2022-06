¿Nairo Quintana, con Pogacar y Gaviria? 'Nos lo han ofrecido'

Nairo Quintana termina contrato este año con el Arkea, los rumores indican que no continuará para la próxima temporada con la escuadra francesa, su nombre suena en varios equipos del Wolrd Tour, en esta ocasión el director del UAE Emirates asegura haber recibido ofertas para tener al colombiano en sus filas. ¿Se unirá a Tadej Pogacar y Fernando Gaviria?

El boyacense lleva sonando bastante tiempo en el pelotón, Alexander Vinokurov del Astana ha seguido de cerca las actuaciones del boyacense, sin embargo aún no se hace una propuesta formal para tener al colombiano en la temporada 2023.



Mauro Gianetti, director general de dicha escuadra UAE Emirates, se pronunció, en entrevista con 'Velo News'. "Está en el mercado y nos lo han ofrecido. Es un muy buen corredor, pero la verdad no es el ciclista que estamos buscando y queremos", respondió tajantemente.



"Tenemos nuestros líderes para las generales y son jóvenes. Creemos en ese grupo, por lo que no pensamos en Nairo Quintana. Es muy buen corredor, pero con Tadej Pogacar, Juan Ayuso y Joao Almeida estamos bien también", sentenció en sus declaraciones.

Por ahora se desconoce cuál será el futuro del pedalista de 32, años, faltan menos de 15 días para que comience el Tour de Francia y los rumores irán creciendo conforme a su rendimiento en la 'grande bucle'.