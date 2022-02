Nairo Quintana, de frente contra el presidente por la crisis agrícola

Pocas veces se le ve a las figuras deportivas tomando una posición frente a las situaciones que pasan en el país. Nairo Quintana, que por cierto ganó este domingo el Tour de Provenza en Francia, dejó de lado su faceta como ciclista y encaró al Ministerio de Agricultura y al presidente Iván Duque por la dura situación que atraviesan los campesinos del país.

Me decepciona realmente, y es una pregunta que deben hacerle al ministro de agricultura y al presidente

En la W Radio, el boyacense habló claro: "Como bien saben siempre he sido un embajador del campo, un luchador, un defensor porque sigo siendo campesino, sigo cultivando y ahora no solamente papá, sino café también, sigo creyendo en el campo. Me decepciona realmente, y es una pregunta que deben hacerle al ministro de agricultura y al presidente, y por eso mismo he dejado de lado las publicidades y colaboraciones con el ministerio por esto que está pasando".



Lejos de finalizar la conversación durante la entrevista se le vio frustrado por la situación: "Antes hacíamos la campaña de compra productos del agro colombiano, ayudábamos a los campesinos y nos ayudábamos todos, los campesinos no necesitan que les den dinero, y ahora, que les queremos comprar a los campesinos suben los insumos en un 300 por ciento”.

El pedalista boyacense se ha caracterizado por atacar cuando tiene buena forma, en esta ocasión Nairo se mostró indignado con los incrementos de los insumos: “No puede ser que suban un 300 %, ni siquiera son aprovechables para el país, no hay un retorno de ellos porque si se hace una investigación profunda y de donde vienen los insumos o quien es el proveedor de los insumos y porque han alzado los precios en un 300 por ciento se van a dar cuenta de que detrás de esto hay un tema político gravísimo que está jodiendo directamente al campesino”.



“¿Qué pasa? Pues ahora los campesinos no vamos a tener el dinero suficiente para comprar los insumos y producir papa, entonces el paso siguiente es que el ministro de Agricultura y compañía va a importar la papa como muchas veces lo han hecho y es en lo que hemos estado todo el tiempo en contra, que importen la papa de Bélgica, Holanda y Estado Unidos. Los campesinos no tenemos como sembrar, porque antes producir un bulto de papa costaba entre $50.000 y $70.000, se vendía a $40.000 y se le perdía, pero ahora, con el incremento del 300 por ciento en los insumos es imposible comprarla o producirla cuando va a llegar mucho más barata de Bélgica, Holanda y Estado Unidos”.