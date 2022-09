Luto en el ciclismo: falleció primer campeón de la Vuelta a Colombia

El exciclista Efraín el "Zipa" Forero, que en 1951 fue el primer campeón de la Vuelta a Colombia, murió este lunes en Bogotá a los 92 años de edad, informaron fuentes oficiales.

Forero nació en 1930 en Zipaquirá, población del departamento de Cundinamarca de la que también es oriundo Egan Bernal, campeón del Tour de Francia de 2019 y del Giro de Italia de 2021. "Extendemos un mensaje de condolencias a los familiares y amigos de Efraín 'Zipa' Forero, ciclista colombiano y primer campeón de la Vuelta a Colombia", escribió en redes sociales el Ministerio del Deporte.



Luego de ganar la primera Vuelta a Colombia, Forero comenzó una larga trayectoria en el ciclismo en donde estuvo activo por más de 10 años, que incluyeron la disputa de ocho vueltas a Colombia. Forero no solo ganó la Vuelta de 1951 sino que también triunfó en siete de las diez etapas que conformaron el trazado de 1.254 kilómetros que tuvo esa carrera desarrollada por carreteras sin pavimentar.



Sin embargo, en las ediciones posteriores no pudo revalidar este triunfo y solo volvió a subir al podio de la Vuelta como segundo y tercero en dos ocasiones. "El Zipa" no solo fue pionero del ciclismo colombiano sino que también lo fue en el exterior. Corrió en Francia en 1953 la Route de Francia y en los Campeonatos Mundiales de Ruta en Lugano (Suiza).



Igualmente, ganó medalla de oro en los Juegos Bolivarianos de 1951 en Caracas. Luego de su retiro del ciclismo activo, a los 32 años, se dedicó a conducir camiones y autobuses y posteriormente fue agente de ventas de diferentes productos. Más adelante, en 1972, regresó al ciclismo como entrenador del equipo Singer -una marca de máquinas de coser-. También orientó a otros equipos de los departamentos de Boyacá, Nariño y Cundinamarca. A eso se suma que también dirigió, en 1986, el equipo colombiano de mujeres que participó en el Tour de Francia.