Mundiales de ciclismo: malestar contra el campeón del Tour de Francia

La Federación danesa de ciclismo ha mostrado su descontento por la negativa de Jonas Vingegaard, ganador del Tour de Francia, a participar en los próximos Mundiales que tendrán lugar en Wollongong del 18 al 25 de septiembre.

Vingegaard, de 25 años, no compite desde el Tour y ha anunciado su decisión de centrarse en preparar con su equipo, el Jumbo Visma, las clásicas italianas de octubre, en particular Il Lombardía que se disputa el día 8 de ese mes. Esta decisión no ha sido bien recibida por la Federación danesa y su director técnico, Morten Bennekou.



"No entendemos y nos preguntamos por qué Vingegaard no viene a la selección. En la sub'23 sí venía, entonces no entendemos por qué no participa ahora", indicaron desde el ente federativo. Según la Federación, el éxito de la selección "no depende de Jonas Vingegaard, pero", añadieron, "nos gustaría mucho que estuviera en Australia".



"El seleccionador nacional está en constante discusión con su selección, pero no tenemos medios de presión, no podemos forzar nada. Lo aceptaríamos si Jonas no quiere, no se le permite o no puede venir a la selección, pero el propio Jonas no dio ninguna razón para su cancelación ", según el dirigente de la Federación danesa.