Alerta por Covid en la Vuelta a Suiza: el equipo Jumbo Visma se retira

El equipo Jumbo Visma y el británico Adam Yates, del equipo Ineos, no tomaron este jueves la salida de la Vuelta a Suiza de ciclismo debido a sendos positivos por coronavirus que les impiden seguir en la carrera.

"El Jumbo-Visma ha decidido no tomar la salida hoy en la quinta etapa de la Vuelta a Suiza. La razón es que, pese a todas las precauciones, el coronavirus ha vuelto a aparecer de nuevo en el equipo. Pensando en la salud de los corredores y el staff y para proteger al pelotón y la carrera, los médicos del equipo y la dirección deportiva han considerado que abandonar la prueba suiza era la mejor decisión. Esta decisión se ha tomado tras consultarlo con la dirección de carrera", informó el equipo Jumbo Visma en su comunicado.



El equipo neerlandés, que no ha facilitado los nombres de los ciclistas que han dado positivo, ha informado que este brote no afecta a los corredores que tienen pensado disputar el Tour de Francia, aunque en su comunicado se muestran cautos. "El equipo Jumbo-Visma no revelará quién ha sido víctima de la infección por coronavirus. De momento la situación no tiene consecuencias para la lista del Tour de Francia, aunque tendremos que esperar para ver qué ocurre en los próximos días.



La acción del Jumbo-Visma se basa en hacer test diarios a los corredores y al staff para que, en caso de un posible positivo en coronavirus pueda ser aislado lo antes posible. El uso de mascarillas, sistemas de purificación del aire y habitaciones individuales aún es una práctica común en el equipo", subrayó el comunicado. Tampoco tomó la salida de la quinta etapa de la Vuelta a Suiza Adam Yates, del equipo Ineos-Grenadiers.

"De acuerdo con los protocolos del equipo y de la UCI, Adam Yates ha abandonado en la Vuelta a Suiza esta mañana tras sufrir síntomas de fiebre y haber dado positivo en la prueba de coronavirus", expuso en sus redes sociales Ineos.





EFE