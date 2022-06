Sergio Higuita escala en la clasificación general de la Vuelta a Suiza

El ruso Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) se llevó la victoria en la quinta etapa de la Vuelta a Suiza al imponerse en un esprint muy lento en Novazzano al alemán Max Schachmann, que además le permite ponerse líder de la ronda a falta de tres jornadas.

La quinta etapa de la Vuelta a Suiza, entre Ambri y Novazzano, de 193 km, estuvo marcada, de inicio, por el abandono en bloque del Jumbo Visma y el británico Adam Yates, todos afectados por coronavirus, aunque en el caso del equipo neerlandés no quiso revelar la identidad de los afectados como positivos. La carrera comenzó muy rápida y al poco de comenzar a rodar se marcharon escapados Johan Jacobs (Movistar), Alexander Kamp (Trek-Segafredo), Silvan Dillier (Alpecin-Fenix), Anthony Turgis (TotalEnergies) y Claudio Imhof (Suiza).



Ese grupo de cinco corredores llegó a tener una ventaja de 7:30 que se fue reduciendo con el paso de los kilómetros hasta que, a falta de 70, Imhoff y Jacobs se quedaron relegados al no poder seguir el ritmo del resto. El líder, el británico Stephen Williams (Bahrain-Victorious), sufrió desde el pelotón para aguantar el ritmo y, a falta de cincuenta kilómetros para meta, pareció dar por agotadas sus opciones de mantener el primer puesto de la clasificación.



El Pedrinate, de tercera categoría, fue el principal obstáculo de la etapa, con 2,4 kilómetros y una pendiente de subida del 8,2%. También fue el punto en el que Turgis renunció a seguir en la escapada, dejando en cabeza a Kamp y Dillier, que no tardaría poco después en quedarse solo. A Dillier le costó mucho mantener el ritmo en solitario. Por detrás Remco Evenepoel (Quick Ste) fue tirando hasta que a 14,5 kilómetros de meta la fuga concluyó.



Aún así, el ciclista belga poco aguantó en cabeza ante el empuje que demostraron varios ciclistas, entre ellos el danés Jakob Fuglsang, que trató de iniciar otra escapada que fructificó poco tiempo. La victoria final se la disputaron el británico Geraint Thomas (Ineos), el ruso Aleksandr Vlasov, el alemán Max Schachmann (Bora-Hansgrohe), el estadounidense Neilson Powles y el propio Fulgsang.

Todos se mostraron desconfiados unos de otros hasta que Schachmann lanzó un ataque a falta de 300 metros que solo fue contrarrestado por Vlasov, que se mostró con más energía que el resto para alzarse con la victoria. Con esta victoria Vlasov se pone líder de la clasificación general con seis segundos de ventaja sobre Fuglsang y siete de Geraint Thomas. El colombiano Sergio Andrés Higuita es sexto a 16 segundos.

Clasificaciones

Etapa 5:

1. Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) - 4:30:28

2. Neilson Powless (USA/EF-EasyPost) - m.t.

3. Jakob Fuglsang (DEN/Israel-Premier Tech) - m.t.

4. Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) - m.t.

5. Diego Ulissi (ITA/UAE Emirates) a 0:05

6. Felix Grobschartner (AUT/Bora-Hansgrohe) a 0:06

7. Stefan Küng (SUI/Groupama-FDJ) a 0:05

8. Sergio Higuita (COL/Bora-Hansgrohe) a 0:06

13. Rigoberto Urán (COL/EF-EasyPost) a 0:10

20. Daniel Felipe Martínez (COL/Ineos Grenadiers) a 0:53



General:

1. Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) - 22:16:56

2. Jakob Fuglsang (DEN/Israel-Premier Tech) a 0:06

3. Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) a 0:07

4. Andreas Kron (DEN/Lotto-Soudal) a 0:14

5. Stefan Küng (SUI/Groupama-FDJ) a 0:16

6. Sergio Higuita (COL/Bora-Hansgrohe) a 0:16

13. Rigoberto Urán (COL/EF-EasyPost) a 1:11

16. Daniel Felipe Martínez (COL/Ineos Grenadiers) a 1:54





EFE