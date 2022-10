Xavi sobre posible regreso de Messi: ‘no es el momento de hablar’

Ya pasó exactamente un año desde la salida de Lionel Messi del FC Barcelona hacia el París Saint-Germain, después de que el astro argentino no lograra llegar a un acuerdo económico para renovar el contrato de su leyenda y por ello tuvo que ver otros horizontes.



Por ello, previo al encuentro de Champions League contra Inter de Milán, Xavi Hernández fue preguntado por Lionel Messi y si ve viable su retorno al club catalán y poder terminar su carrera en el equipo que lo vio nacer y crecer como estrella.



“Vamos a ver. No es momento de hablar de Messi El Barcelona es su casa, pero no le hacemos un favor si hablamos de él”, dijo Xavi Hernández al ser indagado en conferencia de prensa, dejando abierta la posibilidad de que el argentino pueda volver a vestir los colores azulgranas.



Igualmente, reconoció que jugar la Champions League es muy complicado y volvió a citar a Lionel Messi, quien ha sido el más ganador de esta competencia con el Barcelona. “Es la más complicada. LaLiga es más justa. La Champions, creo que lo dijo Messi, no siempre la gana el mejor”, dijo Xavi.



Por último, el técnico catalán se refirió a su próximo rival Inter a quién aseguró es muy complicado, pues deberán tener cuidado por la envergadura del rival, pero ratificó que “tenemos que arriesgar y es nuestra filosofía. No dejar correr al Inter. Es un rival directo y vertical pero intentaremos demostrar personalidad y ser valientes”, finalizó Xavi Hernández.



Barcelona jugará contra Inter este martes por la tercera jornada de la Champions League donde esperan lograr imponerse de visitante para seguir peleando los primeros lugares del grupo C.