¿Te equivocaste de piscina? VAR pilla a Lautaro en Milan vs Inter

Milan e Inter firmaron un partido de ida de semifinal de Champions League que, antes de los primeros quince minutos, ya tenía dos goles: ni el más optimista podría anticipar algo así en un derbi italiano.

Y es que el visitante inquietó siempre enfiló a la puerta contraria y la verdad es que pudo haber celebrado algún gol más.



Marcaron Dzeko y Mjiaryan apenas en el arranque del duelo en un show de desconcierto de Maldini y Shevchenko en la tribuna, acompañados por Novak Djokovic.

Pero hay que decir que no fue falta de intención pues Lautaro Martínez lo buscó así a los 31 minutos, medio pillo: al entrar al área sintió algún roce y se desplomó y el árbitro Gil manzano le compró y pitó penalti.

Sin embargo, el VAR no tragó entero y vio que era muy sutil todo lo que ocurría en el área, con lo cual no había ni falta ni penalti.



Así fue al acción polémica: