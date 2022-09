Bayern Múnich no sufrió con Lewandowski: victoria contra Barcelona

Bayern Múnich y Barcelona, sea en la escena que se enfrenten, será un partido llamado a acaparar las miradas de los aficionados al fútbol. El recuerdo del dominio reciente de los bávaros, por los más recientes enfrentamientos en Champions, aumentaban la tensión, agregándole la inversión millonaria de los culés, en el mercado de fichajes, quedándose con Robert Lewandowski.



Ni el polaco, ni la cantidad de opciones generadas fueron suficientes para contrarrestar la efectividad de la máquina bávara. Triunfo 2 a 0 del Bayern Múnich, con goles de Lucas Hernández y Leroy Sané.



Inicio de juego con mucha intensidad y propuesta ofensiva, por parte de ambas escuadras. Las primeras acciones de gol llegaron para Barcelona, que buscó con Pedri, desde la media distancia, vencer el arco de Neuer, el portero se lució y la puntería tampoco ayudó. Ese arranque de los culés mostró lo mejor de su parte ofensiva.



Lewandowski probó, en dos oportunidades, al minuto 16 y 21 fallando una, debajo del arco y otra, con la intervención de Neuer, Dembelé igual, pero la puntería no fue la mejor, pese a vulnerar la zona defensiva de los bávaros. Apenas fueron aproximaciones para el Bayern, ante el buen planteamiento en zona defensiva de Xavi.



Una acción de Davies sobre Dembelé desató polémica. El defensor canadiense derribó, en el borde del área, al atacante francés. La repetición evidenció el golpe, pese a esto, el VAR no llamó al central, en caso de una eventual revisión.



Cuándo Bayern tuvo la chance de entrar al arco del Barcelona, lo hizo, pese a no tener la misma precisión de siempre, dejando todo para un inicio de segundo tiempo imponente.



Pitazo y Barcelona sacó, Rapinha encaró en el campo rival y sacó un remate, que por poco lo manda a guardar. Al minuto 50, Bayern Múnich marcó el primer tanto del duelo, tiro de esquina que fue empalmado por Muller, Lucas Hernández ganó la posición y puso a festejar a los bávaros.



No pasaron más de cinco minutos, para que los de Nagelsman sacaran la pelota desde el fondo, donde casi todo el equipo tocó la pelota, partiendo del retroceso y ubicación, para encontrar los espacios necesarios. Musiala rompió en velocidad, habilitando a Sané, definiendo de gran forma ante la salida de Ter Stegen.



Barcelona buscó responder, pero la definición de Ferrán Torres no estuvo acorde al momento, estrellando la pelota en el poste, con el panorama para jugar con Lewandowski. Xavi movió el tablero al minuto 80, enviando al campo a Ansu Fati y Kessie, tratando de encontrar el descuento.



A Lewandowski no lo dejaron respirar, Upamecano y Kimmich, fundamentales en cada acción del polaco, evitando una acción de peligro.

Torres volvió a probar, para descontar en el marcador, el buen anticipo de los defensores bávaros fue perfecto, para evitar la caída del arco de Neuer. Bayern Múnich continúa con puntaje perfecto, seis de seis unidades posibles. Barcelona quedó en el segundo lugar, con los mismos puntos que el Inter de Milán.



Los alemanes se cruzarán con el Viktoria Plzen, mientras que los españoles, harán lo mismo contra Inter de Milán.