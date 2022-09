Insuficiente esfuerzo de Mosquera: Viktoria sufre contra el Inter

El Inter de Milán se impuso este martes al Viktoria Pilsen por 0-2, en la segunda jornada del Grupo C, y cumplió con su papel de favorito en un duelo en el que desperdició muchas ocasiones de gol y en el que destacó el bosnio Edin Dzeko por su tanto, asistencias e intenso trabajo.

Comenzó el primer acto con el Pilsen sin presionar, con un bloque bajo, pero los italianos no encontraban vías de acceso al área de Stanek. Con los locales agazapados, la única opción eran disparos de media distancia, como el que intentó el croata Brozovic en el minuto 8, o jugadas a balón parado, pero en esas acciones la defensa checa tambie´n se mostraba segura.



Era cuestión de tiempo que el planteamiento conservador del cuadro de Michal Bílek permitiera a los italianos idear jugadas, sobre todo por los extremos, que en ocasiones fueron interceptadas con dureza por los checos. En el minuto 20 el bosnio Edin Dzeko recibió un pase totalmente solo en el borde derecho del área y marcó al primer toque. Poco después, el Pilsen dispuso de su primera ocasión, con un disparo del Vlkanova, un jugador con desparpajo. El Pilsen se animó cerca del final del primer tiempo, buscando sobre todo la cabeza del Tomas Chory, un coloso de 1,99 metros, que no encontró tampoco compañero en el área para aprovechar sus asistencias.



Dzeko pudo aumentar distancia, pero Stanek despejó y el segundo remate del armenio Mchitarjan también se estrelló en el meta local. En la reanudación, el alemán Gosens dispuso de un gran ocasión para el Inter en el área pequeña y luego Dzeko de otra, pero en ambas el meta Stanek volvió a salvar a su equipo. Los de Inzaghi pasaban por la fase más dulce del partido, con un cuadro local impotente y sorprendido de que la ventaja no fuera mayor.



Un cabezazo del holandés Dunfries, que remató solo de cabeza por encima del larguero, fue el preludio del que sería su momento. Tras la expulsión del local Bucha por una dura entrada a Barella en campo italiano, los checos empezaron a asediar la meta de Onana. Pero en un contraataque milanés, en el minuto 70, Dzeko dio una gran asistencia a Dunfries, que batió a Stanek y dejó sentenciado el partido.