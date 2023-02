Benfica aprovechó errores de Brujas y sacó ventaja en Champions

El Brujas de Bélgica recibió la visita del temido e histórico Benfica en la ida de los octavos de final de la Champions League, pero los dos protagonizaron pocas acciones de gol. Pese a ello, los portugueses sacaron ventaja por un marcador de 2-0.



Ni el club belga ni los portugueses lograron imponer condiciones desde el primer momento y de a poco se fueron acercando, pero no tuvieron mucho peligro en las dos áreas, por lo que el empate se mantuvo por un tiempo prolongado.



El juego tuvo tal vez tuvo mayor protagonismo después de la media hora, donde Benfica logró inquietar un poco más a Brujas, logrando opciones con Rafael Silva en dos oportunidades y Goncalo Ramos.



Igualmente, sobre el final del primer tiempo Brujas anotó un gol, pero terminó siendo anulado por un fuera de lugar de Denis Odoi sobre el cierre de la primera parte.



Para el segundo tiempo el partido cambió un poco y Benfica logró pegar primero sobre el minuto 51 tras una penalti que convirtió de gran manera Joao Mario, quien no le dio opción al portero de Brujas, Simon Mignolet.



Pese al gol de Benfica, Brujas no logró reaccionar rápidamente y no logró generar mayores ocasiones de gol para lograr el empate, mientras que los portugueses sostuvieron el balón y se hicieron dueño de él para mantener su mínima ventaja.



Con el pasar de los minutos Brujas no mostró sus mejores armas en busca del empate y prefirió mantener el 1-0 en contra pensando en el juego de vuelta en Lisboa.



Sin embargo, sobre los últimos minutos Benfica alargó su ventaja y aprovechó un error de la defensa, aprovechado por David Neres, quien sin problemas que marcó con tranquilidad para llevarse un buen resultado de Bélgica.



El juego de vuelta entre Benfica y Brujas se jugará el 7 de marzo en Lisboa, donde los dos darán lo mejor de sí para clasificar a los cuartos de final. De momento, la ventaja es para los portugueses.

SENTENCIÓ TODO: David Neres aprovechó un error defensivo de Brujas y estampó el 2-0 de Benfica en la #Champions.



📺 Mirá la #UCL por #StarPlusLA pic.twitter.com/zcopSZINzA — SportsCenter (@SC_ESPN) February 15, 2023