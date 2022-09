¿Conflicto interno en el PSG? Curiosa reacción de Kimpembe a Verratti

A Christophe Galtier no se le está cumpliendo lo que dijo en rueda de prensa antes de tomar las riendas del Paris Saint-Germain. Recién llegado al banquillo del cuadro capitalino, mencionó que no quería problemas ni peleas por egos en un conjunto de tantas figuras.



Sin embargo, a Neymar Jr y a Kylian Mbappé no les importó y respondieron con riñas en la Ligue 1. Que los medios hablen de ellos parece potencializarlos más, pues la sociedad que han creado el brasileño y francés deja en duda la posibilidad de peleas entre ellos.



¿Problemas en el camerino? No hay nada confirmado que pueda indicar un conflicto interno con tantas figuras, pues si lo hay, saben ocultarlo de la mejor manera. Pero ahora en Champions aparece una nueva incógnita entre jugadores.

Los dos goles de Kylian Mbappé resultaron problemáticos, pues suscitaron peleas y riñas no solo con los jugadores de la Juventus, sino con propios compañeros. Las cámaras captaron un juego peligroso del defensor central, Presnel Kimpembe contra el volante italiano, Marco Verratti recién a los cinco minutos cuando Mbappé anotó el primer tanto.



Resulta que en júbilo de la celebración, Presnel Kimpembe ya estaba metido en un grupo de jugadores abrazándose con Kylian Mbappé, autor del primer gol. Kimpembe realizó una curiosa acción cuando Marco Verratti se acercó a celebrar. En un abrir y cerrar de ojos, el defensor sacó su brazo e impactó en el rostro del italiano. La duda es si fue con intención, porque al parecer Presnel no se dio cuenta y no se volteó para excusarse. Le pegó a Marco, e instantáneamente volvió a mete su brazo en el hombro de sus compañeros reunidos. Tras el segundo tanto, suscitaron peleas con Leandro Paredes. Vea la acción acá: