Así planeó Liverpool el mítico tiro de esquina contra Barcelona

Trent Alexander-Arnold es una de las jóvenes estrellas de Liverpool, siendo clave para la consecución de la Uefa Champions League que logró Liverpool en la pasada edición.



Uno de los hechos que ha quedado marcado en la mente de los hinchas, no solo del equipo rojo, sino de todos los seguidores del torneo de clubes más importante del mundo es el histórico tiro de esquina que le permitió al equipo inglés llegar a la final del torneo.

Sobre este hecho Alexander-Arnold tiene la que podría ser la versión más reveladora de todas y la contó en dialogo con ‘AS', pues fue el encargado de ejecutar el tiro de esquina que terminaría en gol de Origi y en la remontada más dolorosa en la historia de Barcelona.



“Bueno, la idea era que Shaqiri sacara el córner, y que yo me quedara con él para que no supieran si lo sacábamos hacia dentro o hacia fuera. Habíamos visto que tenían dificultades defendido un saque de esquina hacia fuera. Llegué y vi que no había ningún jugador atento y mirando la pelota. Y vi a Origi en el medio del área. Así que me atreví", dijo el joven jugador.

EL GOL "DE POTRERO" QUE DEJÓ AFUERA A LOS CRACKS DEL BARCELONA#ChampionsxFOX - No te pierdas la "avivada" de Arnold, que terminó en tanto de Origi. Con eso, Liverpool se metió en la final.



Descarga la APP! https://t.co/T5cuSvu2EI pic.twitter.com/rqixRbkcV8 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 7, 2019

Luego de el histórico partido contra Barcelona, Liverpool logró hacerse con el título de la Uefa Champions luego de vencer a Tottenham en la final. Ahora, el equipo inglés se concentra en el Mundial de Clubes, el cual quiere ganar por primera vez.