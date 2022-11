Luis Díaz tendrá revancha: Liverpool-Real Madrid, en octavos de final

Este lunes de realizó el sorteo de octavos de final en la UEFA Champions League 2022/23, que dejó interesantes duelos como Liverpool-Real Madrid , cruzando en esta fase a los finalistas de la pasada edición que ganaron los merengues. Será una buena oportunidad para Jurgen Klopp con Luis Díaz y toda su corte, para sacarse la espinita que dejó la final en París, que terminó 1-0 con gol de Vinicius Jr.



El extremo colombiano se recupera de una lesión, después de un golpe en la rodilla, por lo que se perdió el remate del 2022. Sin embargo, su proceso va por buen camino y el otro año llegará con sed de revancha. Este duelo contra Real Madrid sí que será especial en su regreso.



Pero eso no es todo, los octavos que arrancarán el 14 y 15 de febrero de 2023, dejaron otros cruces de infarto como el duelo entre París Saint-Germain frente al Bayern Munich. Leo Messi no guarda muy buenos recuerdos del equipo alemán y se jugará un partido aparte.



Conozca cómo jugó la suerte para los colombianos Matheus Uribe (Porto), Dávinson Sánchez (Tottenham), Rafael Santos Borré (Frankfurt) y Éder Álvarez Balanta (Brujas).



Así serán los octavos de final de UCL



Llave 1: RB Leipzig vs Manchester City



Llave 2: Brujas vs Benfica



Llave 3: Liverpool vs Real Madrid



Llave 4: AC Milan vs Tottenham



Llave 5: Frankfurt vs Napoli



Llave 6: Borussia Dortmund vs Chelsea



Llave 7: Inter de Milán vs Porto



Llave 8: PSG vs Bayern Munich