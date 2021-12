Real Madrid, sin despeinarse, venció al Inter: ambos están en octavos

Con goles de Toni Kroos y Marco Asensio, el equipo de Carlo Ancelotti venció sin complicaciones al Inter de Milan. Terminó primero de su grupo con 15 puntos y ahora deberá esperar cuál será su rival en los octavos de final de la Champions League. Inter, segundo con 10, también logró su cometido.



Kroos, con un buen disparo frontal al minuto 17, adelantó al Real Madrid frente a un Inter que llevó más la iniciativa aunque no gozó de ocasiones claras de peligro. El alemán remató tras la asistencia de Rodrygo. ¡Golazo!



Champions League

Gol de Real Madrid 🇪🇦

Toni Kroos ⚽🇩🇪



El conjunto italiano dispuso de hasta un 59 por 100 de posesión en el Santiago Bernabéu, pero solo de un remate a puerta en un cabezazo blando del bosnio Edin Dzeko a las manos del belga Thibaut Courtois. El Real Madrid inquietó al contragolpe, pero no estuvo acertado en el último pase. Un disparo al palo del brasileño Rodrygo Goes, en el minuto 44, fue la más clara de los del italiano Carlo Ancelotti para ampliar la cuenta.



En el complemento, la intención no cambió mucho. Real Madrid siguió insistiendo en predios de Samir Handanovic, sin mayor dirección en sus remates. Inter se quedó con diez tras la expulsión de Nicolo Barella tras un puñetazo a Militao.



Marco Asensio, a los 79', amplió la ventaja con un golazo desde afuera del área que clavó por todo el ángulo. Llevaba apenas un minuto en cancha y a pase de Dani Carvajal, la mandó a guardar.