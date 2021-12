Leipzig vs Manchester City ¡EN VIVO! Balanta le hará fuerza a Pep

Llegó la etapa de definición en la Champions League 2021-22. Este martes comienza la sexta y última jornada de la fase de grupos, razón por la que poco a poco se conocerán los clasificados a segunda ronda.



Por los lados del Grupo A, Manchester City, ya clasificado en la primera casilla, visita en Alemania a un RB Leipzig urgido de ganar para quedarse con la tercera casilla y con ello el cupo a Europa League.

Por los lados del City, el entrenador Pep Guardiola indicó en redes sociales que aún no sabe si rotará o no el equipo en territorio alemán, todo dependerá de “cómo está el equipo, los golpes, las lesiones”.



La gran noticia es que Kevin De Bruyne se recupera poco a poco del contagio por covid-19 y está en la lista de viajeros. Eso sí, Pep no dio visos de una posible titularidad. Lo más probable es que no.



En cuanto al RB Leipzig, su momento es complicado. Perdió el fin de semana en Bundesliga y la directiva decidió dar por terminado el contrato con el entrenador Jesse Marsch. “El DT será liberado con efecto inmediato y el entrenador asistente Achim Beierlorzer se hará cargo del equipo antes del próximo partido en casa contra el Manchester City. Próximamente se anunciará su sucesor”, dice el comunicado.



El duelo de la primera vuelta se disputó en Etihad Stadium y culminó con un entretenido 5-3 en favor de los ingleses.

Alineaciones probables

RB Leipzig: Gulacsi; Klostermaann, Simakan, Gvardiol; Mukiele, Adams, Laimer, Angelino; Forsberg, Nkunku; Silva.

Entrenador: Achim Beierlorzer (interino).



Manchester City: Steffen; Walker, Ake, Stones, Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho, Gundogan; Mahrez, Foden, Palmer.

Entrenador: Pep Guardiola.

Hora y canal

El duelo entre RB Leipzig y Manchester City válido por la sexta jornada de la fase de grupos de Champions League se disputará a partir de las 12:45 p.m. en Colombia y será transmitido tanto por ESPN 2 como por Star +.