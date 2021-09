PSG le da forma al tridente: bombazo de Messi para castigar al City

PSG tiene todas las razones del mundo para celebrar: venció a un candidatazo al título de Champions League como manchester City, resolvió la falta de sacrificio que antes le costó y estrenó a Messi como goleador, de la mano de Mbappé, dando forma al tridente de lujo que posee. ¡Qué más se puede pedir!

PSG derrotó 2-0 a un equipo de Guardiola que tuvo intención, pelota y opciones pero no supo resolver y no tuvo la chispa que hace la diferencia ante el arco rival.



Tenía ganas de divertirse Messi en su regreso, tras una baja por un golpe en la rodilla, y apenas a los 3 minutos estuvo en la fiesta: Hakimi lo encontró en un gran centro, toque para Gueye y brillante definición, potente y arriba, para el 1-0. Sonreía el argentino y eso siempre, siempre, es un peligro.



Pero entonces reapareció el fantasma, el muro que se construyen los propios parisinos con una nómina llena de estrellas que aún no es equipo, y el City, que sí que sabe de eso, se fue encima: intentó con sendos remates al travesaño de Sterling y Silva y Donnarumma hacía un trabajo impecable igual que Hakimi.



Y sí, también salvaba Ederson el remate a los 38 de Herrera, porque eso tiene PSG, reacción de sus individualidades cuando falla todo lo demás. Se salvó de la roja De Bruyne por una terrible entrada a Gueye y tora vez se fueron Ruben en el cabezazo, Mahrez y así, casi todos los de blanco, hasta el descanso, sin lograr hacer diferencia.



El segundo tiempo sería una repetición de llegadas del City, con De Bruyne desde afuera, la llegada de Foden y la velocidad clásica de los de Guardiola, pero con un enemigo adicional: cansancio. Eso lo aprovechaba PSG para bajarle un cambio al juego tomarse un respiro en la llegada de Neymar, a los 63, la más clara para el dueño de casa.



Pero estaba Messi, ¿recuerdan? Y eso hace toda la diferencia: siempre Hakimi proponía, hermoso era el toque de espaldas de Mbappé y el argentino entraba directo, con un típico zurdazo suyo, arriba, potente, inatajable, todo muy Messi. A los 74 ya el tridente tomaba forma...