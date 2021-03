Barcelona jugó un partidazo y no le alcanzó: PSG lo sacó de Champions

En un partido intenso de principio a fin, París Saint-Germain y Barcelona igualaron (1-1) en la vuelta de los octavos de final. Al equipo de Ronald Koeman no le alcanzó el esfuerzo siquiera para igualar la serie en territorio francés. Al final, lo hecho en la ida con un intratable Kylian Mbappé, le bastó al PSG para quedarse con el pase a cuartos de final. Los españoles dominaron y se jugaron un partidazo, pero no les alcanzó.

Barcelona llegó al Parque de los Príncipes con la necesidad y metió el pie al acelerador desde los primeros minutos. Messi y Dembélé, fueron los más insistentes. La primera acción a puerta fue un tiro libre del argentino que pasó ligeramente desviada sobre el ángulo, y la segunda, una llegada rápida del francés que terminó en remate a manos de Keylor Navas.



A los 17’, el elenco español buscó por la vía aérea y un testarazo de Antoine Griezmann, que conectó con la incomodidad de un defensor, y la pelota terminó yéndose al córner, muy cerca al palo derecho de Navas.



Barcelona buscó por todos los espacios, esta vez llegó por derecha con Dembélé, a los 18’. El atacante francés probó los reflejos de Keylor. Los primeros 20 minutos resultaron intensos, con un blaugrana ultraofensivo, mientras PSG se defendía con toda su artillería.



Transcurría el minuto 23, cuando Sergio Busquets, desde sector izquierdo, sorprendió con un zapatazo que se estrelló en el palo. Pasó un minuto cuando Barcelona la volvió a tener dos chances claras, la primera con un pase de Dembelé para Messi, que no alcanzó a conectar, y posteriormente con una chilena del argentino, que acabó en poder de Navas.



De nuevo él: Mbappé amplió la diferencia



Cuando Barcelona pasaba su mejor en el partido, llegó una infortunada acción en el área a los 31’, en la que Clément Lenglet le pisó el botín a Mauro Icardi. Después de revisar el VAR, el central sancionó penalti. El encargado de anotar fue Mbappé (1-0), remate que engañó por completo a Marc-André ter Stegen. De esta manera, se ampliaba la diferencia en el global, 5-1.



Con el marcador adverso, Barcelona no disminuyó la velocidad y a los 34 minutos tuvo otra aproximación con Ousmane, quien recibió un pase filtrado justo en el área y remató para lucir al portero del equipo parisino.



¡Bombazo de Messi que ilusionó!



La magia del ‘10’ apareció, en su máximo esplendor, a los 37 minutos. Leo Messi desenfundó un zurdazo que colgó al ángulo superior derecho de Navas. Este tanto, que puso el 1-1 (5-2) los llenó de confianza.



Keylor Navas volvió a salvar su pórtico a los 41’, después de un disparo de media distancia de Busquets. Se jugaba el tiempo de adición cuando Layvin Kurzawa cruzó en el área a Griezmann, ¡penal para Barcelona!, Messi remató, Keylor intervino con los pies y tras estrellarse en el travesaño, un defensor sacó el peligro al tiro de esquina. Con el empate a un gol se fueron al descanso.



El segundo tiempo no tuvo un panorama distinto al del primer tiempo. Un Barcelona dominador y totalmente lanzado al ataque, y un PSG que se defendió como pudo y trató de contragolpear. Dembéle y Busquets, tuvieron las primeras chances del segundo tiempo.



Sobre los 60', se vio una acción de gol, de ¡No te lo puedo creer!. Barcelona tejió una fenomenal acción colectiva que terminó en los pies de Messi, a pase de Jordi Alba; cuando fue a rematar, Marquinhos se interpuso en su camino para incomodarlo y no permitir su segundo tanto.



PSG 1-1 Barcelona Foto: Twitter Barcelona

Navas, a los 69', siguió haciendo méritos como figura del partido. Protagonizó una impresionante atajada tras un cabezazo de Busquets, después de un córner. PSG no paró de sufrir y Barcelona no cesó su ataque. Francisco Trincao y Jordi Alba insistieron, pero Marquinhos y Navas, negaron la posibilidad.



Mbappé se desapareció en el equipo parisino, que poco o nada generaba en ataque. Mauricio Pochettino se dedicó a defender la diferencia, mientras que a pesar de la amplia diferencia (5-2), Barcelona no dejó de buscar el arco rival. PSG sufrió al Barcelona en la vuelta pero consiguió resistir y quedarse con el tiquete a los cuartos de final, donde se instala junto a Porto, Borussia Dortmund y Liverpool.



Esta semana deja un dato poco alentador: el talento y la magia de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, eliminados con Juventus y Barcelona, serán grandes ausentes en la eliminatoria. Hace 16 años no se quedaban por fuera de los cuartos de final.