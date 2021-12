Porto vs Atlético ¡EN VIVO! ‘Lucho’ va por la clasificación a octavos

Esta semana se definen los clasificados de la Champions League 2021-22. Precisamente el Porto de Luis Díaz y Matehus Uribe depende de sí mismo para acceder a los octavos de final.



En la sexta y última fecha de la fase de grupos, el conjunto portugués recibe al Atlético de Madrid con la misión de ganar para llegar a segunda fase, mientras que un empate lo pone a depender de resultados ajenos y una derrota lo deja fuera.

Alineaciones confirmadas

Para este partido, ambos equipos contarán con bajas sensibles en su once titular. Por los lados del Porto, Matheus Uribe no estará disponible por acumulación de tarjetas amarillas. Baja más que sensible.



Así mismo, no jugarán Marcano y Francisco Conceiçao por lesión, mientras que Pepê no estará por haber dado positivo al covid-19. En dicho sentido, el otro Pepe, el gran líder del equipo y capitán, y Marko Grujic son duda por molestias físicas. Justamente el zaguero ex Real Madrid se entrenó de manera diferenciada estos días y se le esperará hasta último momento.



En cuanto al Atlético, la defensa será prácticamente nueva: José María Giménez, Stefan Savic, Felipe y Kieran Trippier no viajaron a Portugal con el grupo. A ellos se les une el atacante Ivan Saponjic. Cinco bajas en total.



Con lo anterior sobre la mesa, Diego Pablo Simeone por obligación tuvo que llamar a dos zagueros centrales del segundo equipo (Fran González e Ibrahima Camara). Lejos de mandar a la guerra a uno de ellos, todo parece indicar que quien acompañe a Mario Hermoso será Geoffrey Kondogbia. Loorente/Vrsaljko (derecha) y Lodi (izquierda) ocuparán las bandas.



Teniendo en cuenta que el duelo de la primera vuelta, disputado en el Wanda Metropolitano, terminó igualado a cero, las cuentas del Porto para clasificar son las siguientes: ganar (lo ideal) o empatar y esperar que el AC Milan no derrote en Italia al Liverpool, que por cierto según Klopp jugará con nómina alterna.

Hora y canal

El duelo entre Porto y Atlético de Madrid válido por la sexta fecha del Grupo B en Champions League está programado para las 3 p.m. en Colombia. Será transmitido por ESPN 2 y Star +.