¡Al fin piensan en Ter Stegen y sus 8 tristezas! Mensaje de histórico

Pasaron los días pero el impacto de la goleada 8-2 del Bayern Múnich al FC Barcelona sigue siendo el tema de conversación, de discusión, de morbo.

Y en ese contexto se ha hablado del dolor de Messi, de si se va o se queda, de la justicia o no en el despido de Quique Setién, de una sucesión de detalles salvo uno: la tristeza de Marc Ter Stegen.



No todos los días un arquero de su nivel, de sus gestas con el club catalán, recibe ocho goles en contra. Y es difícil de entender pero la justicia dice que no fue el gran responsable de aquella debacle, que incluso salvó la decena que pudieron hacer los alemanes en Lisboa.



Y es que el alemán, por si faltaran ingredientes a su pena, llegaba al duelo contra Manuel Neuer, arquero del Bayern y de la Selección de Alemania, con quien se enfrascó en un agrio debate sobre si ya no estaba cumplido el ciclo y no era momento del relevo en el equipo nacional. El más veterano se lució en los pocos intentos del Barcelona y zanjó la discusión. Otro golpe.



Tal vez fue eso lo que despertó la solidaridad de un veterano del arco como José Luis Chilavert, el paraguayo que entiende como nadie lo que es pasar de héroe a villano en un pestañeo.



"Querido Marc, sigues siendo el nro 1 del mundo,las derrotas duelen pero fortalecen. Abrazo a la distancia de un viejo guerrero del fútbol,Tu lo has ganado todo campeón", dijo Chilavert en sus redes sociales.

La realidad es que Ter Stegen es, en efecto, ha sido de lo rescatable en una mediocre campaña 2019/2020 de su equipo. Con razón sería uno de los intocables en la revolución que se plantean los catalanes.