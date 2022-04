¡Gracias al fútbol! M. City y R. Madrid, show de goles y llave abierta

Por nosotros no se preocupen: jueguen así tres días más que seguimos aquí, inmóviles ante la pantalla, satisfechos de fútbol, de talento y de gol. Así como nos han dejado Manchester City y Real Madrid, en el partido de ida de la semifinal de la Champions League.

Firmaron una victoria 4-3 para los dueños del Etihad Stadium, se cansaron de ir hacia los arcos, unas veces a puro vértigo, otras a fuerza de talento, alguna más de pura fortuna, y ofrecieron al final un espectáculo de esos que solo ocurren en la la Play. ¿Llave abierta? ¡Absolutamente! Después de un dominio abrumador, parece increíble que el City le diera vida a un Madrid que cierra en el Bernabéu a solo un gol de distancia.... Alguien extrañará, igual, la ventaja aquella del gol visitante.



Diez minutos de medicina de Guardiola: presión, agobio, fastidio en generosas dosis y dos goles a la cuenta. Primera era Mahrez, apenas a los 2 minutos, quien se paseaba por la eterna banda débil de Mendy y encontraba un centro divino a la cabeza de un De Bruyne siempre bien ubicado, olfateando, castigando. Y antes de que viniera el menor asomo de reacción, otro balón al área para que esta vez apareciera Gabriel Jesus, a quien le bastó abrir el pie para ponerle la pelota en el ángulo imposible a Courtois. Ni el menor respiro era permitido para los de Ancelotti.



Y se iba a ladear el barco: a los 15 se perdía el tercero Foden en otro ataque mortal a la espalda de los lentos centrales españoles; a los 25 lo desperdiciaba increíblemente Mahrez; perdonaba de nuevo Foden antes de la media hora en brillante toque de primera de De Bruyne; Zynchenko metía un remate cruzado que se iba muy cerca al palo (31)... y así. Tenía todo el sentido el furioso reclamo de Guardiola en la raya, impotente y conocedor de la vida que le estaban dando los suyos al rival.



¿Real Madrid? No llegabal Etihad Stadium hasta el minuto 30, centro de Benzema a Alaba, que aparecía en las barbas de Ederson pero su cabezazo no tenía puntería. Y entonces la llave que abre todas las puertas: el francés apareció al centro de Mendy y anticipó en el remate al marcador para vencer a Ederson por su palo.



Para el complemento, una dosis de refuerzo: el error de Militao acabó en el remate al palo de Mahrez y el debite lo perdía Foden cuando la sacaba de la raya Carvajal. Y por fin el gol y el alivio de Guardiola en la raya a los 53 minutos: una pelota profunda llegó de Fernandinho a Foden pero no a Carvajal, quien lo vio solo cuando corrió a celebrar. Golazo.



Pero el equipo español no se resignaba y aparecía Vinicius Jr para castigar a ese que fabricaba el tercero de al City: lo sembró Vinicius a Fernandinho, con lujo de por medio, y enfiló hasta el arco para no parar hasta la celebración. Volvía el Madrid al juego, ahora con un 3-2.



Tenía Laporte la opción de alargar la ventaja a los 67 pero haría falta un pestañeo, un empujón del Madrid, que durmió la siesta en la fata a De Bruyne al borde del área en la que solo Bernardo Silva se avivó y se la puso arriba a Courtois, a los 74 minutos. Nunca le sonó la alarma al equipo español.



Vendría un remate de Modric como reacción 'merengue', que siempre que atacó amenazó, mucho por talento individual, pero así también se mete miedo. Uno así como el que bloqueó Benzema para cobrar el penalti de Laporte, en un salto en el que dejó abierto el brazo, craso error que le cobró el francés con una definición a pura sangre fría, sobre el minuto 82.



Sterling se lo perdió a los 84 en medio del asedio de un local incrédulo después de ver que semejante dominio inicial se había convertido en una ínfima ventaja de un solo gol. No habría más tiempo, infortunadamente, porque ganas de seguir viendo fútbol sobraban. Habrá que esperar ahora a la revancha en el Bernabéu.