Lyon hizo la hazaña y sueña en grande: venció 1-3 al Manchester City

Lyon logró la gesta y continúa en Champions League luego de vencer 1-3 al Manchester City en los cuartos de final que se disputan en Lisboa. Los ingleses se despiden del campeonato más importante de clubes de Europa.

Pep Guardiola sorprendió con una formación en la que Fernandinho jugaba como un central más en una línea de tres en el fondo y con Walker y Joao Cancelo mucho más abiertos. Y ese cambio fue clave porque perdió un esquema que le había dado muchos frutos con tres atacantes, pues dejó a Foden en el banco de suplentes.



Lyon también utilizó una formación similar, pero en el medio del campo se mostró mucho más aguerrido para pelear el balón y salir con mucha velocidad. Para esa función fue fundamental Aouar, volante central.



Manchester tenía posesión del esférico, pero no generaba ningún peligro en el arco de Antonhy Lopes. En cambio Lyon pisó poco los predios de Ederson, pero fue el primero que castigó.



A los 24 minutos, Lyon aprovechó que la defensa de Manchester jugaba muy cerca del área central y Marcal envió un pase largo para Ekambi, pero apareció Eric García y le robó el balón. Sin embargo, en el rebote apareció Maxwell Cornet y remató al arco con gran calidad.



Lyon no bajó el ritmo y aunque debía defender muy cerca de su arco, Manchester City no encontraba los caminos para sobrepasar una durísima defensa francesa que tenía hasta ocho hombres en el último cuarto de cancha.



El eje de los citizens, Kevin de Bruyne, fue completamente desactivado del juego de los ingleses y hubo poca producción de su parte hasta que llegó el final del primer tiempo.



En la parte complementaria Lyon quiso salir con la misma disposición, pero Manchester City los fue metiendo cada vez más en su área.



Y tanta fue la insistencia que a los 69 minutos, Sterling llegó a la línea final y envió un pase atrás para que De Bruyne anotara el gol que les dio el empate 1-1.



El técnico del Lyon, Rudy García movió su ataque y mandó al campo a Dembélé en el lugar de Depay, de poca producción en el encuentro. Ese cambio fue fundamental para el desarrollo del partido.

A los 79 minutos, Aouar hizo un pase largo que recogió Dembélé y llegó a un mano a mano con Ederson al que venció con un remate entre las piernas. La jugada fue muy peleada por los jugadores del Manchester porque pidieron una falta y un fuera de lugar que el VAR dijo no existió.



La respuesta no tardó en llegar y Sterling tuvo la acción más clara con un remate en el área chica que mandó muy alto y se lamentó hasta el mismo Pep Guardiola.



Esa decepción se tradujo en un gol a favor del Lyon, que con Dembélé marcó el 3-1 y así logró la clasificación a la semifinal de Champions.