¡Luis Díaz no para de brillar! Vea su golazo en Champions contra Milan

En la tercera jornada de la Champions League, Porto se midió con un histórico de la competición: AC Milan. La buena noticia para el ‘Dragao’ pasó por la titularidad de sus dos estrellas cafeteras, Matheus Uribe y Luis Díaz.



Justamente el guajiro, que venía de ser titular con la Selección Colombia en Eliminatorias, se fue de figura y puso a celebrar a todos los aficionados que acudieron al Estadio do Dragão.



A pesar de que en la primera parte, el palo le dijo que no al ex-Junior, en la segunda pudo celebrar. Pasada la hora de partido, Díaz recibió al borde del área y sacó un derechazo raso que se coló contra el vertical izquierdo de Ciprian Tătărușanu.



No se pierda su anotación:

Porto 0-0 AC Milan - Luis Díaz al travesaño (4')

Porto 1-0 AC Milan - Luis Díaz (65')

Con los tres puntos en condición de local, Porto se posiciona tercero del Grupo B con cuatro unidades, mismas que el segundo Atlético de Madrid. Por su parte, Milan se queda en el sótano de la tabla sin punto alguno.