De ida y vuelta: Liverpool sacó los tres puntos contra el Atleti

Klopp y Simeone, choque de una idea de fútbol total, ultraofensiva contra la reserva y prioridad a lo defensivo, pese a tener un ataque lleno de alternativas. Triunfo inglés en el Wanda Metropolitano 2 a 3.



Liverpool no quería sorpresas, por eso empezó a someter al Atlético de Madrid, dentro de su estilo conservador, para tomar la pelota del juego. Rapidamente se irían con la ventaja, un remate de Salah, que cortó hacia adentro, con camino a gol, tomó desvío en los pies de Milner, para decretar el primero.



Posesión total en el arranque de los reds, que de a poco se acercaban con más impulso. Una jugada por la banda quedó en los pies de Alexander-Arnold, con rechazo de la zona central, pero en la entrada del área le quedó el balón a Keita, que remató de primera intención y puso el segundo.



La respuesta del Atlético de Madrid no se haría esperar, un remate de de quedó en cercanías de Griezmann, que solo la tocó para cambiarle la trayectoria y poner el descuento de los españoles. El empuje característico de los de Simeone siguió en aumento, muchas ganas y empezaron a complicar el arco de Alisson.



Las cosas se emparejarían, con un gran remate cruzado al entrar al área de Griezmann, para vencer a Alisson y poner el empate, tras el pálido arranque de los colchoneros. El segundo arrancaría mal para el Atlético de Madrid, pues Griezmann sería expulsado, tras una dura entrada al oído de Firmino con los taches, el árbitro no dudó en mostrarle la cartulina.



La noche se le vino a los colchoneros, pues Mario Hermoso derribó en el área a Diogo Jota, cometiendo un penalti ingenuo, en el contexto donde Liverpool pese a tener el balón, no era peligroso. Mohamed Salah marcó desde el manchón para volver a adelantar a los ingleses.



La polémica quedaría para el final del partido, cuando Diogo Jota derribó a José María Giménez, el árbitro no dudo en sancionar penalti. Pero el VAR lo llamó y el central finalmente reversó la decisión.



El triunfo deja a los de Klopp como líderes de su grupo con puntaje perfecto, mientras que los colchoneros siguen segundos con cuatro unidades.