Klopp estalló tras estreno en Champions: 'tenemos que reinventarnos'

El entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, habló del desempeño de su equipo en la derrota por 4-1 ante Napoli, en la primera jornada del Grupo A de la Liga de Campeones 2022/23. El técnico de los 'Reds' no ocultó su decepción por el resultado, se disculpó con la afición y adelantó que deben reinventarse en su fútbol.

"Tengo que disculparme por eso", dijo Klopp tras la derrota del Liverpool en el estadio Diego Armando Maradona, hasta donde viajaron decenas de hinchas ingleses para acompañarlos. "Es un vuelo largo de Liverpool a Napoli, por todas las cosas que invierten, entiendo que fue muy decepcionante".



Klopp indicó que los problemas del Liverpool fueron obvios y quiso dejó de un lado tanto lamento. "Los problemas que tuvimos esta noche eran obvios. Número uno, Napoli jugó un partido realmente bueno y nosotros hicimos un partido realmente malo. ¿Por qué jugamos mal? No podemos ignorar el comienzo y cómo sucedió, cómo comenzó con el penalti y luego poco después otro penalti. En este ambiente no es fácil; simplemente no jugamos lo suficientemente bien, nunca fuimos compactos. Durante 60 minutos no tuvimos ninguna situación de contrapresión en un partido en el que perdimos muchos balones".



El técnico de los 'Reds' defendió a sus jugadores diciendo que siempre quieren ganar, así que el tema no pasa por la actitud. "La pregunta de por qué no lo hacen, obviamente es mi trabajo resolver eso (...) Debimos haber jugado bien y no pasó, nuevamente es mi responsabilidad".



Finalmente, Klopp aseguró que Liverpool debe "reinventarse" para poder encaminar el rumbo en la temporada que inician, en la que tampoco han tenido el mejor inicio en la Premier League. "Definitivamente tenemos que reinventarnos porque las cosas básicas no estaban allí. Es un período difícil, de eso no hay duda. Fue la actuación menos compacta que vi de nosotros en mucho, mucho tiempo", dijo el DT en declaraciones recogidas por los medios oficiales del club.